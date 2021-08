Wir brauchen einen neuen Plan für Afghanistan

Anzeige

Berlin. Der Vormarsch der Steinzeit-Dschihadisten der Taliban in Afghanistan scheint unaufhaltsam. Es könnte nur noch eine Frage von Tagen, gar von Stunden, sein, bis die Hauptstadt Kabul unter ihrer Kontrolle ist. Das Tempo ihrer Offensive sei nicht abzusehen gewesen, sagt der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums – und macht den Afghanen schwere Vorwürfe. Sie hätten nicht gegen die Taliban kämpfen wollen, kritisieren die Verbündeten im Pentagon.

Es war ein Offenbarungseid. 20 Jahre lang haben die USA, hat die Nato, haben Bundeswehr-Soldaten in Afghanistan gekämpft und sind gestorben. Der Westen hat die afghanische Armee und Polizei ausgebildet und ausgerüstet – nur um alles binnen Wochen in sich zusammenfallen zu sehen.

Neue Truppen – 3000 GIs, 600 Briten, eine noch unklare Zahl von Bundeswehr-Einheiten – sollen den letzten Hoffnungspunkt schützen, nicht mehr Kabul, sondern nur noch den internationalen Flughafen. Er ist das, was die Dachterrasse der US-Botschaft von Saigon nach dem verlorenen Vietnamkrieg war – die letzte Chance zur Flucht vor der unmittelbaren Niederlage.

Für wie viele – und für wen –, das ist auch diesmal die Frage.

Erst vor wenigen Tagen hat die Bundesregierung die Abschiebungen nach Afghanistan gestoppt. Erst am Wochenende hat sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bereit erklärt, dass die Identitätsfeststellung und die Vergabe von Visa für afghanische Ortskräfte notfalls auch in Deutschland erfolgen könnte. Am Bundesinnenministerium solle die Einreise nicht scheitern, sagte Seehofer – ein zynisches Statement angesichts der monatelangen Blockadepolitik, die diesem Aktionismus voranging.

Die kanadische Regierung hat als erste etwas gegen den moralischen Offenbarungseid des Westens in Afghanistan getan und angekündigt, 20.000 jener Menschen aufzunehmen, denen wir am Hindukusch 20 Jahre lang eine Zukunft vorgelogen haben: Politikerinnen, Journalisten, LGBT-Aktivisten, Angehörige von Minderheiten. Ein kleiner Teil all jener, die nun nicht mehr sicher sein werden. Andere Staaten müssen folgen, müssen sich auch auf einen verstärkten Flüchtlingsstrom vorbereiten.

Das alles geht nur, wenn die Taliban noch Gegenwehr spüren, wenn ihnen zumindest Kabul nicht kampflos in die Hände fällt. Die afghanische Regierung und Armee mögen so gut wie geschlagen sein. Alleingelassen werden dürfen sie jetzt nicht. Es muss noch etwas zum Verhandeln geben mit den Taliban. Viele Akteure haben ihre Interessen – China, Pakistan, die Türkei, die altbekannten Warlords wie General Dostum. Der Westen muss weiter mitmischen, sonst drohen nicht nur unbeschreibliche Menschenrechtsverletzungen, sondern auch neue Flüchtlings- und Terrorwellen.

Video Taliban nehmen zweitgrößte Stadt Afghanistans ein 1:18 min Nach Angaben der radikal-islamistischen Gruppierung steht nun auch Kandahar, die zweitgrößte Stadt Afghanistans, unter ihrer Kontrolle. © Reuters

Wir brauchen nicht weniger als einen neuen, einen ehrlichen Plan für Afghanistan. Wir hatten 20 Jahre Zeit. Genutzt wurden sie nicht.