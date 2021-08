USA: Taliban müssen sich internationale Legitimität verdienen

Anzeige

Washington. Eine Regierung unter Führung der Taliban in Afghanistan muss sich nach den Worten von US-Außenminister Antony Blinken internationale Legitimität und Unterstützung verdienen. „Die Taliban können das tun“, sagte Blinken am Montagabend (Ortszeit) in Washington.

Sie müssten dafür ihre Zusagen zur Reisefreiheit einhalten, Grundrechte respektieren und eine inklusive Regierung bilden. Sie dürften außerdem Terroristen keine Zuflucht gewähren und keine Racheaktionen gegen ihre Kontrahenten ausüben.

USA halten an humanitärer Hilfe für Afghanistan fest

Blinken kündigte an, die USA würden weiterhin humanitäre Hilfe für die Afghanen leisten. Diese Hilfe werde aber nicht über die Taliban-Regierung erfolgen, sondern über unabhängige Organisationen wie die Vereinten Nationen oder Hilfsorganisationen. „Wir erwarten, dass diese Bemühungen nicht durch die Taliban behindert werden.“

