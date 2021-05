Taliban halten sich Reaktion auf verspäteten Truppenabzug aus Afghanistan offen

Ein US-Marinesoldat nimmt am Militärstützpunkt Shorab in der Provinz Helmand an einem Militär-Manöver mit der afghanischen Armee teil. Die militant-islamistischen Taliban halten sich eine Reaktion auf den verspäteten Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan offen. © Quelle: Massoud Hossaini/AP/dpa