Taliban: Entscheidung über militärischen Angriff auf Kabul noch offen

Kabul. Die militant-islamistischen Taliban wollen noch keine Entscheidung über einen militärischen Angriff auf die afghanische Hauptstadt getroffen haben. „Es wird später eine separate Entscheidung über Kabul geben“, sagte der Sprecher der Taliban, Sabiullah Mudschahid, am Sonntag zur Deutschen Presse-Agentur. Die Bevölkerung solle sich sicher sein, dass die Taliban keinen Kriegszustand in Kabul wollten.

Die Taliban haben seit vergangenem Freitag in einem rasanten Vormarsch mehr als zwei Drittel der Provinzhauptstädte des Landes eingenommen. Sie sind dabei immer näher an die Hauptstadt Kabul herangerückt. Am Sonntagmorgen (Ortszeit) übernahmen sie mit Dschalalabad im Osten Afghanistans die vorletzte noch unter Regierungskontrolle stehende Großstadt.

Video Laschet fordert Evakuierung afghanischer Ortskräfte

Afghanische Soldaten fliehen nach Usbekistan

Wegen des rasanten Eroberungszugs der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan sind zudem 84 Soldaten ins Nachbarland Usbekistan in Zentralasien geflohen. Das teilte das usbekische Außenministerium am Sonntag in der Hauptstadt Taschkent mit. Die Mitarbeiter afghanischer Sicherheitsorgane hätten am Samstag um Hilfe gebeten. Drei von ihnen seien verletzt gewesen. Nach usbekischen Angaben hielten sich zeitweise weitere afghanische Soldaten auf einer Brücke zwischen beiden Ländern auf. Sie seien mittlerweile wieder umgekehrt.

Das Außenministerium der Ex-Sowjetrepublik führt nach eigenen Angaben Gespräche mit dem Nachbarland über die Rückkehr von Afghanen in ihre Heimat. Zudem sei die mehr als 130 Kilometer lange Grenze verstärkt worden. Am Sonntag habe sich die Lage zunächst entspannt, hieß es.

In den vergangenen Wochen waren bereits Hunderte Angehörige afghanischer Sicherheitsorgane aus Angst vor den Taliban nach Tadschikistan und Usbekistan geflohen. Russland ist besorgt, dass der Konflikt auf die benachbarten Ex-Sowjetrepubliken übergreifen könnte.