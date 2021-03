Taliban drohen bei ausbleibendem US-Truppenabzug zum 1. Mai mit „Reaktion“

Anzeige

Anzeige

Moskau. Die Taliban haben die USA zur Einhaltung eines zum 1. Mai geplanten Truppenabzugs aus Afghanistan aufgefordert. Sonst werde es eine „Reaktion“ geben, warnte Suhail Schahin, ein Mitglied einer Verhandlungsdelegation der militant-islamistischen Gruppe, am Freitag in Moskau. Dort hatten sich die Taliban-Vertreter mit Unterhändlern der Regierung in Kabul und internationalen Beobachtern getroffen, um den festgefahrenen Friedensprozess für Afghanistan wiederzubeleben.

Die US-Regierung von Präsident Joe Biden prüft nach eigenen Angaben noch eine Vereinbarung mit den Taliban, die unter seinem Vorgänger Donald Trump erreicht wurde. Zuletzt äußerte Biden in einem Interview des Senders ABC indes Zweifel, dass die in dem Deal formulierte Frist für den US-Truppenabzug zu halten sei. Sollte sie verlängert werden, würde der Rückzug aber nicht „viel länger“ dauern, ergänzte Biden.

Taliban: „Sie sollten gehen“

Anzeige

„Sie sollten gehen“, forderte Schahin nun aber vor Reportern in Moskau mit Blick auf die US-Truppen. Wenn sie über den 1. Mai hinaus blieben, wäre dies eine Verletzung der Vereinbarung. Und der Verstoß werde „eine Reaktion“ zur Folge haben. Welche Form dies annehmen würde, ließ Schahin offen. Gemäß des im Februar 2020 erzielten Deals haben die Taliban keine US- oder Nato-Truppen attackiert. Allerdings nehmen seit einigen Monaten Bombenanschläge und Attentate zu, für die niemand die Verantwortung übernimmt.

Anzeige

Schahin unterstrich überdies die Taliban-Forderung nach einer rein islamischen Regierung in Afghanistan. Dazu erklärte er nur, dass die aktuelle Führung unter Präsident Aschraf Ghani nicht ihrer Definition einer solchen entspreche. Ob die Taliban stattdessen eine Rückkehr zur ihrer repressiven Herrschaft anstreben, die Mädchen den Zugang zu Bildung verweigerte, Frauen das Arbeiten verbot und drakonische Strafen vorsah, sagte Schahin nicht.