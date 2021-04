Taiwan will sich bei Militäroffensive Chinas „bis zum letzten Tag“ verteidigen

Anzeige

Taipeh. Taiwan hat für den Fall einer Militäroffensive Chinas eine entschlossene Gegenreaktion angekündigt. Die Insel werde sich „bis zum letzten Tag“ verteidigen, sollte Peking angreifen, warnte der taiwanische Außenminister Joseph Wu am Mittwoch. Man werde notfalls einen Krieg führen. Wu warf China vor, sowohl auf Versöhnungsversuche als auch auf militärische Einschüchterung zu setzen. Damit sende die Volksrepublik „widersprüchliche Signale“.

Erst am Montag habe China zehn Kampfjets in die Luftüberwachungszone Taiwans fliegen lassen und eine Flugzeugträger-Kampfgruppe für Übungen in die Nähe der Insel geschickt, ergänzte Wu. Chinas Militär hatte die neuen Marinemanöver als Beitrag zur „Gewährleistung der nationalen Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen“ bezeichnet.

Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und erkennt dessen demokratisch gewählte Regierung nicht an. Chinas Präsident Xi Jinping hat betont, dass eine „Vereinigung“ beider Seiten nicht unbegrenzt aufgeschoben werden könne.

Hoher US-Militär warnt vor Eroberung Taiwans

Erst kürzlich warnte ein hoher US-Militär, dass China womöglich seine Zeitpläne für eine Eroberung Taiwans beschleunige. Es lägen Hinweise vor, wonach diese Risiken sich erhöht hätten, sagte Admiral Philip Davidson, ranghöchster US-Kommandeur in der Asien-Pazifik-Region, im März vor einem Senatsausschuss. „Die Bedrohung ist in diesem Jahrzehnt offensichtlich - in der Tat, in den nächsten sechs Jahren.“

Tage später wollte sich Davidsons voraussichtlicher Nachfolger John Aquilino nicht auf diesen Zeitrahmen festlegen lassen, sagte aber vor Senatoren bei einer Anhörung für sein Bestätigungsverfahren: „Meiner Meinung nach ist das Problem uns näher als die meisten denken.“

Die USA sagten Taiwan vor langer Zeit Verteidigungsbeistand zu, ließen zugleich aber offen, wie weit sie im Falle eines Angriffs Chinas gehen würden.