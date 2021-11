Taiwan: China zermürbt unser Militär

Anzeige

Anzeige

Taipeh. China verstärkt nach Angaben von Taiwan den Druck auf den Inselstaat. In einem Bericht, der am Dienstag erschien, erklärte das Verteidigungsministerium in Taipeh, China wolle das Militär und die Moral Taiwans schwächen, um die Kontrolle über die Insel zu übernehmen. Mit diesem Vorgehen solle ein militärischer Konflikt vermieden werden, in den wahrscheinlich die USA hineingezogen würden.

China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz. Die Regierung in Peking verstärkte zuletzt das Drohszenario gegenüber Taiwan, indem es militärische Manöver durchführte und Kampfflugzeuge in Kampfformation in der Nähe der Insel aufsteigen ließ. Dem Bericht zufolge verdeutlicht das Vorgehen die Bemühungen Pekings, Taiwans Luftwaffe durch ständige Alarmbereitschaft zu schwächen. Die Strategie umfasse auch Cyberkriegsführung, Propaganda und eine Kampagne zur internationalen Isolation Taiwans. So solle die Insel gezwungen werden, die chinesische Vorherrschaft zu akzeptieren, ohne einen Krieg führen zu müssen.

Anzeige

China und Taiwan trennten sich 1949 während eines Bürgerkriegs. Obwohl die USA 1979 die diplomatischen Beziehungen zu Taipeh abbrachen, um Peking anzuerkennen, hat sich die Regierung in Washington gesetzlich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Insel sich selbst verteidigen kann. US-Präsident Joe Biden bekräftigte erst kürzlich, die Vereinigten Staaten würden Taiwan im Falle eines Angriffs beistehen.