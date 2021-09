Fest zum Tag der Deutschen Einheit: Nationalhymne soll nicht mitgesungen werden

Anzeige

Anzeige

Halle. Wie schon bei den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit 2020 in Potsdam soll auch in diesem Jahr die Nationalhymne beim zentralen Festakt nicht mitgesungen werden. Diese Maßnahme sei als Teil des Hygienekonzeptes bei den Feierlichkeiten am 3. Oktober in Halle zu verstehen, sagte Susanne Bethke von der Staatskanzlei in Magdeburg am Freitag.

Die zentralen Einheitsfeierlichkeiten finden in diesem Jahr in Halle statt. Es wird wegen der Pandemie auch im zweiten Corona-Jahr kein großes Bürgerfest geben.

Ausstellung in Halle

Anzeige

Halle ist in diesem Jahr Ausrichter der zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Begleitend soll für etwa zwei Wochen eine Ausstellung die bundesdeutsche Geschichte und die Charakteristiken der einzelnen Bundesländer aufzeigen. Dafür wurden in der Stadt unter anderem 34 verglaste Schiffscontainer aufgestellt, in denen sich die Bundesländer, Verfassungsorgane und einzelne Gemeinden vorstellen.

Anzeige

Die Ausstellung soll an diesem Samstag von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) eröffnet werden und endet am 3. Oktober. Hinzu kommen weitere Programmpunkte wie kulinarische Wochenenden, in denen sich die Bundesländer mit ihren regionaltypischen Spezialitäten auf dem Markt präsentieren.