Tag der Deutschen Einheit: 30 Jahre Wiedervereinigung

Anzeige

Anzeige

Berlin. Der 3. Oktober 1990 markiert eines der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte Deutschlands. Die Deutsche Demokratische Republik (DDR) trat der Bundesrepublik Deutschland (BRD) bei, aus zwei Ländern wurde nach 41 Jahren wieder eins. Diesem historisch bedeutsamen Moment wird in der gesamten Republik deshalb mit dem Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober gedacht.

ZUM THEMA Deutsche Einheit – bitte neu definieren

Tag der Deutschen Einheit: Infos in Kürze

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Seit 1990 wird die deutsche Wiedervereinigung jedes Jahr am 3. Oktober gefeiert. In diesem Jahr fällt der Nationalfeiertag auf einen Samstag . Zudem handelt es sich um ein Jubiläum: Deutschland feiert 30 Jahre Wiedervereinigung.

gefeiert. In diesem Jahr fällt der Nationalfeiertag auf einen . Zudem handelt es sich um ein Jubiläum: Deutschland feiert 30 Jahre Wiedervereinigung. Der Festakt zum 30. Tag der Deutschen Einheit findet in Potsdam statt.

zum 30. Tag der Deutschen Einheit findet in statt. Der Tag der Deutschen Einheit ist ein gesetzlicher Feiertag in ganz Deutschland.

in ganz Deutschland. In vielen Städten und Gemeinden finden Feierlichkeiten statt, Schulen und Geschäfte bleiben, bis auf Ausnahmen, geschlossen. Auch Arbeitnehmer haben am Tag der Deutschen Einheit frei.

Wie kam es zum Tag der Deutschen Einheit?

Nach dem Zweiten Weltkrieg teilten die alliierten Siegermächte, USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion, Deutschland in zunächst vier Besatzungszonen auf. Am 23. Mai 1949 wurde aus den drei Westzonen die Bundesrepublik, auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone entstand am 7. Oktober 1949 die DDR.

Anzeige

Doch bald darauf verhärteten sich die Fronten zwischen Ost und West, aus den Verbündeten wurden Feinde in einem Kalten Krieg. Der sogenannte Eiserne Vorhang trennte Europa, und ein Land war davon in besonderem Maße betroffen. Denn die Grenze zwischen dem Westen und den Staaten des sogenannten Warschauer Paktes verlief mitten durch Deutschland, Berlin wurde durch die Berliner Mauer in einen Ost- und einen Westteil geteilt.

Ende der 1980er Jahre verringerte die Sowjetunion unter Generalsekretär Michail Gorbatschow ihren Machteinfluss in Osteuropa immer weiter. Zudem wagten immer mehr Menschen, gegen die Staatsführungen in der DDR und anderen osteuropäischen Staaten aufzubegehren. So erstarkte die politische Opposition auch in der DDR zunehmend, die Friedliche Revolution wurde eingeläutet.

Anzeige

Im Schicksalsjahr 1989 schließlich öffnete Ungarn, das seit Ende August immer mehr Menschen aus der DDR in den Westen reisen ließ, seine Grenze zu Österreich. Allein in den ersten drei Tagen nach der Grenzöffnung machten sich rund 15.000 DDR-Bürger auf den Weg nach “drüben”.

Mit dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 wenige Monate später war das Ende der DDR und der Teilung Deutschlands besiegelt. Im folgenden Jahr stimmten die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs einer deutschen Wiedervereinigung offiziell zu: Am 3. Oktober 1990 schließlich trat der Einigungsvertrag zwischen Ost- und Westdeutschland in Kraft - aus zwei Ländern wurde wieder eins. Der Tag der Deutschen Einheit wurde als nationaler Feiertag im Bundesgesetz verankert.

Video Wo waren Sie, als die Mauer fiel? 2:15 min Vor 30 Jahren fiel die Berliner Mauer, die die Stadt über Jahrzehnte trennte. Dieser 9. November 1989 blieb vielen Deutschen sehr gut im Gedächtnis. © dpa

Warum ist der Tag der Deutschen Einheit nicht am Tag des Mauerfalls?

Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer, womit die Teilung Deutschlands, zumindest symbolisch, überwunden war. Ursprünglich sollte daher der 9. November zum Tag der Deutschen Einheit erklärt werden. Allerdings fällt auf dieses Datum auch die Reichspogromnacht von 1938, welche den Beginn der strukturierten Vernichtung jüdischen Lebens durch das nationalsozialistische Regime markierte. Im Zuge der sogenannten Novemberpogrome kam es zu massenhaften Verhaftungen, Misshandlungen und Morden an der jüdischen Bevölkerung. Zudem ordnete das Nazi-Regime die Zerstörung jüdischer Geschäfte, Wohnungen und Gotteshäuser an. Um eine Überschneidung mit diesem düsteren Kapitel deutscher Geschichte zu vermeiden, entschied man sich für den 3. Oktober als gesamtdeutschen Feiertag.

Festakt zum Tag der Deutschen Einheit

Anzeige

Seit 1990 findet zum Tag der Deutschen Einheit eine offizielle Feier statt. Die Ausrichtung wird immer von der jeweiligen Landeshauptstadt des Bundeslandes übernommen, welches den Vorsitz im Bundesrat innehat. Somit organisiert 2020 die Hauptstadt Brandenburgs, Potsdam, den Festakt zum Tag der Deutschen Einheit. Die Festlichkeiten finden in diesem Jahr unter dem Motto “30 Jahre - 30 Tage - 30 x Deutschland” statt. Vom 5. September bis 4. Oktober präsentieren sich auf der “EinheitsEXPO” Bundesländer, Verfassungsorgane und weitere Partner mit Ausstellungen.