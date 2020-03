Syrien: Treffen von Putin und Erdogan in Moskau - Worum geht es?

Anzeige

Moskau . Inmitten der militärischen Eskalation rund um die syrische Rebellenhochburg Idlib will der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan über die Lage beraten. Bei dem Gespräch in Moskau wollen die Politiker dem Kreml zufolge nach Maßnahmen suchen, damit sich die Situation nicht weiter zuspitzt. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zur Lage in Syrien:

Welche Rolle spielt Russland in dem Syrien-Konflikt?

Russland ist in dem seit 2011 andauernden Bürgerkrieg die Schutzmacht der syrischen Regierung. Russland hat die Türkei für den Zusammenbruch einer 2018 in Sotschi vereinbarten Waffenruhe verantwortlich gemacht. Ankara habe sich nicht an die Abmachung gehalten und Extremisten nicht zurückgehalten, die weiterhin syrische und russische Ziele angegriffen hätten. Moskau wirft der Türkei vor, “Terroristen” in Idlib entgegen dem Abkommen von 2018 zu schützen.

Was macht die Türkei im Nachbarland Syrien?

Die Türkei unterstützt in dem syrischen Bürgerkrieg Rebellen und hat im Norden und Nordwesten des Landes eigene Truppen im Einsatz. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte Syriens Machthaber Assad als “Mörder” beschimpft. Assad wiederum nannte Erdogan einen “Dieb”.

Macht das die Lage so brisant?

Ja. In den vergangenen Tagen hat es heftige Zusammenstöße türkischer Truppen mit dem syrischen Militär gegeben. Dabei waren innerhalb einer Woche mindestens 37 türkische Soldaten getötet worden. Seit Anfang Dezember sind es bereits mehr 50 gewesen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien vermeldete, neun syrische Soldaten seien bei einem türkischen Drohnenangriff getötet worden.

Wie sehen es die Syrer?

Syrien hat sich nach Ansicht von Machthaber Baschar al-Assad keinerlei Angriffe auf die Türkei schuldig gemacht. Ein Konflikt zwischen Syrern und Türken sei “unlogisch”, sagte Assad in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview des russischen Staatssenders Rossija 24. “Jetzt frage ich das türkische Volk (...) Welchen großen oder kleinen feindlichen Akt hat Syrien während des Krieges oder davor gegen die Türkei begangen? Überhaupt keinen.”

Syrien, Idlib: Ein syrisches Kind liegt auf einem Krankenhausbett, nachdem es bei einem Raketenbeschuss verletzt wurde. © Quelle: Anas Alkharboutli/dpa

Gilt nicht eigentlich eine Waffenruhe in Syrien?

Doch. In den vergangenen Wochen war aber das syrische Militär mit russischer Unterstützung weiter in dem Gebiet vorgerückt. Hunderttausende Menschen sind wegen der Kämpfe auf der Flucht. Erdogan forderte auch die Unterstützung Europas. Nur so ließe sich die Migrationskrise bewältigen, argumentiert er.

Warum ist Idlib so umkämpft?

Idlib ist die letzte Rebellenhochburg in dem Bürgerkriegsland. Zivilisten haben kaum noch Orte zum Leben: Das ergibt eine Auswertung von Satellitenbildern der nordwestsyrischen Provinz, die Save the Children, World Vision und die Humanitarian Initiative der Harvard-Universität anlässlich des 9. Jahrestags des Syrien-Konflikts veröffentlichen. Fast ein Drittel der Gebäude zweier Frontstädte wurden durch die Kämpfe beschädigt oder zerstört. Für die vorherigen Einwohner dieser Städte ist eine Rückkehr damit nahezu unmöglich.

Was will Ankara nun bei dem Treffen in Moskau erreichen?

Ankara hatte 2018 mit Moskau ein Abkommen geschlossen, um in Idlib eine Deeskalationszone einzurichten. Erdogan sagt, dass er nach den Gesprächen mit Präsident Putin auf eine “Waffenruhe” oder andere Lösungen hoffe.

Welche Ziele verfolgt der russische Präsident Putin?

Putins Sprecher Dmitri Peskow sagte: “Wir erwarten, eine gemeinsame Ansicht zur Ursache der gegenwärtigen Krise, ihren Konsequenzen zu erzielen und uns auf eine Reihe von Maßnahmen zu einigen, um sie zu überwinden.”

RND/mit dpa