Syrien: Forderung nach Aufhebung von Abschiebestopp löst Kritik aus

Berlin. Die Innenminister der Union in Bund und Ländern wollen das seit 2012 bestehende generelle Abschiebeverbot nach Syrien nicht noch einmal um ein halbes Jahr verlängern. Das machten sie im Vorfeld der Innenministerkonferenz deutlich, die am Donnerstag begann und am Freitag endet.

Der CDU-Außenexperte und Kandidat für den Parteivorsitz, Norbert Röttgen, schloss sich dem jetzt an. „Wenn Gefährder unseren Schutz missbrauchen, indem sie uns als Staat und Gesellschaft angreifen, dann haben sie den Schutz durch unser Land verwirkt“, sagte er der Tageszeitung „Die Welt“. Der Staat müsse dann alle verfügbaren Mittel in die Hand bekommen, solche Gefährder zurückzuschicken – auch nach Syrien. Der generelle Abschiebestopp dorthin müsse für terroristische Gefährder schnellstens aufgehoben werden, so Röttgen.

Grüne sind erbost

Die Innenminister der SPD-regierten Länder sträuben sich gegen eine Aufweichung des Abschiebeschutzes. Und der Politische Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, kritisierte Röttgen persönlich. „Der interne Wahlkampf der Union wird jetzt auf den Rücken der Schwächsten geführt“, schrieb er auf Twitter und fügte hinzu: „Keine Abschiebungen in das Bürgerkriegsland Syrien.“ Röttgen, der als Liberaler gilt, konkurriert mit Friedrich Merz, der auf dem konservativen Flügel der Partei zu Hause ist, und dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet, der inhaltlich zwischen beiden steht. Dabei hat Röttgen in Umfragen zuletzt deutlich aufgeholt.

Die FDP-Innenexpertin Linda Teuteberg beklagte unterdessen im Bundestag, dass 276.000 Menschen eigentlich aus Deutschland ausreisen müssten, es im Bundesinnenministerium aber nur zwei unterbesetzte Referate gebe, die sich darum kümmerten. Überdies müssten endlich mehr Abschiebehaftplätze geschaffen werden, sagte sie.

Gefoltert und getötet

Der Bürgerkrieg ist zwar in vielen Teilen Syriens mittlerweile beendet. Allerdings ist die Lage der Menschenrechte desolat. Menschen werden zu Tausenden gefoltert oder getötet. Dabei geraten schon normale Rückkehrer in den Verdacht, Oppositionelle zu sein, und sind damit einem erhöhten Risiko der Verhaftung ausgesetzt. Dieses Risiko gilt für Islamisten erst recht. Hinzu kommt, dass Deutschland mit dem Regime des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad gar keine diplomatischen Beziehungen unterhält. Diese wären für die praktische Abwicklung von Abschiebungen jedoch eine zwingende Voraussetzung.

Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, des deutschen Partners des UN-Flüchtlingshilfswerkes (UNHCR), sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Der Konflikt in Syrien dauert nun schon fast länger an als beide Weltkriege zusammen. Mehr als zwölf Millionen Syrer wurden seit 2011 gewaltsam vertrieben.“ Er fuhr fort: „Die UNO-Flüchtlingshilfe unterstützt als nationaler Partner des UNHCR dessen Aufruf, keinerlei Abschiebungen nach Syrien durchzuführen. Die Sicherheitsrisiken sind zu groß, und die Rückkehr ist mit menschenrechtlichen Vorgaben nicht vereinbar.“