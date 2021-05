Syrien: Assad gewinnt Präsidentschaftswahl mit 95,1 Prozent

Anzeige

Anzeige

Damasku. Der autoritär regierende syrische Präsident Baschar al-Assad ist nach offiziellen Angaben wie erwartet wiedergewählt worden. Der Parlamentspräsident Hammud Sabbagh teilte am Donnerstag mit, bei der Wahl am Mittwoch habe Assad 95,1 Prozent der Stimmen bekommen. Die Wahlbeteiligung habe bei 78,6 Prozent gelegen. Bei der Abstimmung gab es keine unabhängigen Wahlbeobachter. Es gab nur zwei symbolische Konkurrenten Assads, Abdullah Sallum Abdullah und Mahmud Ahmed Marie.

Video „Weder frei noch fair“: Assad gewinnt Präsidentenwahl in Syrien 1:27 min Westliche Staaten haben die Abstimmung in dem Bürgerkriegsland als „weder frei noch fair“ bezeichnet. © Reuters

Die Wahl wurde vom Westen und der syrischen Opposition als Farce und unrechtmäßig bezeichnet. Aus den USA und Europa gab es den Vorwurf, die Abstimmung verstoße gegen UN-Resolutionen gegen den Bürgerkrieg. Syrische Gegenden, die von Rebellen oder kurdisch geführten Soldaten kontrolliert werden, nahmen an der Wahl nicht teil. In den Gebieten im Nordwesten und Nordosten des Landes leben mindestens acht Millionen Menschen. Mehr als fünf Millionen Flüchtlinge haben ihre Stimme größtenteils nicht abgegeben.

Anzeige

Assad-Familie regiert seit fünf Jahrzehnten

Mitglieder der Assad-Familie regieren Syrien seit fünf Jahrzehnten. Assad amtiert seit 2000. Er bekommt nun eine vierte siebenjährige Amtszeit. Europäer und die US-Regierung machen Assad und seine Verbündeten für die meisten der Gräueltaten im syrischen Bürgerkrieg verantwortlich.

In der syrischen Hauptstadt Damaskus wurde der Sieg von Assad mit Schüssen und Feuerwerk gefeiert. Tausende versammelten sich in Damaskus und in der Küstenstadt Tartus. „Wir wählen nur drei: Gott, Syrien und Baschar“, skandierten sie.

Anzeige

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Die Wahl wird wohl kaum etwas an der Lage im Bürgerkrieg in Syrien ändern. Assad wird von Russland und dem Iran unterstützt. Assads Wiederwahl dürfte die Spaltungen mit dem Westen verstärken.