Synode der EKD sagt Präsenztreffen in Bremen ab

Bremen/Hannover. Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) wird ihre kurz bevorstehende Tagung wegen der verschlechterten Corona-Lage nicht in Präsenz abhalten, sondern online. Das beschloss das Präsidium der Synode am Freitag, wie die EKD in Hannover mitteilte. Die Kirchenparlamentarier hätten sich eigentlich ab Sonntag in Bremen versammeln sollen, um am Mittwoch einen neuen Ratsvorsitzenden zu wählen.

In einer vorgelagerten Gremiensitzung habe es einen Impfdurchbruch gegeben, hieß es. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und bedauern diesen Schritt sehr, sehen aber keine andere Möglichkeit, verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen“, sagte Präses Anna-Nicole Heinrich. Die geplanten Wahlen werden den Angaben zufolge auch bei der digitalen Durchführung der Synode stattfinden. Über die geänderten Abläufe werde noch beraten.

Hauptaufgabe der Synode ist es, einen neuen Rat der EKD und einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den scheidenden Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm zu bestimmen.