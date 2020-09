Sympathie verspielt: Polizei-Gewerkschaft kritisiert fehlenden Applaus der AfD

Anzeige

Berlin. Die Polizeigewerkschaften haben die AfD dafür kritisiert, dass sie im Bundestag bei einem Dankesapplaus für die den Reichstag schützenden Polizisten nicht aufgestanden ist. “Was in den Köpfen der AfD-Abgeordneten vorging, kann ich mir nicht erklären, zumal aus dieser Partei sonst immer andere Signale an die Polizei gesendet werden”, sagte der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt dem “Tagesspiegel”. Signifikante Sympathie aus den Reihen der Polizei für die AfD, sollte es sie je gegeben haben, habe die Partei damit verspielt.

Der Vizevorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, sagte der Zeitung: “Im Einsatz der Polizistinnen und Polizisten zeigt sich wahre Verfassungs- und Staatstreue. Sitzenbleiber offenbaren ihre Geringschätzung gegenüber der Hingabe für unser Land.”

Sie haben den Reichstag verteidigt

Der Bundestag hatte am Mittwoch Vertretern der Polizei auf der Tribüne des Plenarsaals mit einem langen Applaus gedankt. Sie und ihre Kollegen hatten sich vor anderthalb Wochen in Berlin dem Vordringen von Demonstranten, darunter Rechtsextremisten und sogenannte Reichsbürger, zum Reichstagsgebäude entgegengestellt. Die Abgeordneten erhoben sich für den Applaus, ebenso die Polizisten auf der Tribüne, AfD-Abgeordnete applaudierten jedoch im Sitzen.

Der AfD-Abgeordnete und Polizeibeamte Martin Hess nannte die Einladung der Kollegen in den Bundestag dagegen dem Blatt zufolge “eine reine Show-Veranstaltung”. So sollten Gegner der Corona-Maßnahmen und Extremisten in einen Topf geworfen und von der “fatalen” Polizeipolitik der Bundesregierung solle abgelenkt werden. “Deshalb haben wir es nicht nötig, uns der heuchlerischen und letztlich respektlosen Symbolpolitik der Regierungsparteien anzuschließen.” Polizisten im Land wüssten, dass die AfD als einzige Partei an ihrer Seite stehe.