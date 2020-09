Supreme Court: Trump will schon am Samstag Richterkandidatin nominieren

Anzeige

Anzeige

Aller Kritik der Demokraten zum Trotz drücken die Republikaner bei der Nachbesetzung des vakanten Postens am Obersten Gerichtshof der USA weiter aufs Tempo. Präsident Donald Trump kündigte am Dienstag auf Twitter an, er werde am Samstag seine Kandidatin für die Nachfolge der verstorbenen Richterin Ruth Bader Ginsburg nominieren. Im Senat sind scheinbar ausreichend Republikaner auf Linie, um die Personalie dann noch vor der Wahl am 3. November zu bestätigen.

Jedes Mitglied des Justizgremiums der Kammer werde hinter der Frau stehen, die Trump nominiere, sagte der Ausschussvorsitzende Lindsey Graham im Interview des Senders Fox News am Montagabend (Ortszeit). Dann werde die Nominierung an den gesamten Senat weitergeleitet, damit es noch vor der Wahl ein Votum geben. "So wird es kommen", prophezeite Graham.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Zwei Republikaner wollen nicht abstimmen

Die Republikaner sind gegenüber den Demokraten im Senat mit 53 zu 47 in der Überzahl und können eine Richterkandidatin Trumps mit einer einfachen Mehrheit bestätigen. Zwei republikanische Senatorinnen, Susan Collins und Lisa Murkowski, wollen keine Abstimmung mehr vor der Wahl. Doch ein anderer Wackelkandidat der Partei, Mitt Romney, stellte am Dienstag klar, dass er bereit sei, auch vor der Wahl noch darüber abzustimmen. Wenn es zu einer Abstimmung im Senat komme, werde er basierend auf den Fähigkeiten der Nominierten entscheiden, sagte er. Um eine schnelle Bestätigung von Trumps Kandidatin aufzuhalten, wären mindestens vier Abweichler unter den Republikanern nötig.

Ruth Bader Ginsburg. © Quelle: imago images/ZUMA Press

Die Demokraten haben scharfen Protest gegen das Vorgehen eingelegt. Sie fordern, dass der Sieger der Präsidentschaftswahl die vakante Stelle am höchsten Gericht der USA besetzt. Ebenso hatten die Republikaner unter Führung des Senatsmehrheitsführers Mitch McConnell noch vor vier Jahren argumentiert, als sie eine Abstimmung über einen Wunschkandidaten von Trumps Vorgänger Barack Obama für den Supreme Court verweigert hatten. Damals war Antonin Scalia im Februar 2016 gestorben, also neun Monate vor der Wahl. Bei Ginsburg beträgt der zeitliche Abstand nur wenige Wochen. Vehement hatten die Republikaner damals argumentiert, dass eine solche Entscheidung in einem Wahljahr nicht angemessen wäre. Graham und andere hatten sogar betont, dass sie unter einem republikanischen Präsidenten genauso handeln würden.

Graham: Demokraten versuchten auch Kavanaugh zu verhindern

Davon ist nun allerdings keine Rede mehr. Trump wischte die Kritik im Interview der Sendung "Fox & Friends" beiseite. "Ich denke, es wäre gut für die Republikanische Partei und gut für alle, das hinter uns zu bringen", sagte er. Auch Senator Graham - ein Vertrauter Trumps - erklärte im Gespräch mit Fox News, sich nicht von den Demokraten einschüchtern zu lassen. Sie hätten schon versucht, die Bestätigung von Brett Kavanaugh zu verhindern, der als bisher letzter Richter an den Obersten Gerichtshof kam. "Es hat bei Kavanaugh nicht geklappt". Trump und die Republikaner hatten den Juristen trotz heftigem Gegenwind durchgeboxt, nachdem mehrere Frauen Kavanaugh sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatten.

ZUM THEMA Ginsburg-Nachfolge: Republikaner wollen schnelle Abstimmung

Die liberale Richterin Ginsburg war am Freitag im Alter von 87 Jahren an den Folgen von Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Als aussichtsreichste Anwärterinnen auf ihre Nachfolge gelten Amy Coney Barrett und Barbara Lagoa.