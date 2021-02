Warum 2021 ein besonderes Wahljahr ist

Anzeige

Berlin. Dieses Superwahljahr wird ein besonderes werden. Das liegt zum einen am Virus und zum anderen an Angela Merkel. Sechs Landtagswahlkämpfe und die Bundestagswahl stehen an. Und anders als sonst werden die üblichen Marktplatzveranstaltungen wohl kleiner oder ganz ausfallen. Flugblattverteiler werden auf Abstand bleiben, wenn sie überhaupt in die leeren Fußgängerzonen vordringen.

Die Landtagswahlkämpfer in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind die ersten, die das zu spüren bekommen. Sie haben einen großen Teil ihrer Kampagnen ins Internet verlegt. Die Parteizentralen richten sich auch für den Bundestagswahlkampf darauf ein.

Die geringere Präsenz der Parteien im öffentlichen Raum mag manche freuen. Das Stichwort Wahlkampf hat zuweilen einen fast anrüchigen Klang, Wahlplakate werden gerne als Zumutung kritisiert. Dabei sind freie Wahlen eine demokratische Errungenschaft – und dass die Konkurrenten für sich werben können, gehört dazu. Auch aus der Art und Weise von Werbung lassen sich Schlüsse ziehen.

Die veränderten Bedingungen machen den Wahlausgang noch unberechenbarer. Persönliche Kontakte und Liveveranstaltungen können erheblich beitragen zur Mobilisierung von Anhängern. Auch die politische Debatte lebt vom Erleben. Und es sind nicht alle Wählerinnen und Wähler über Internetformate erreichbar.

Der Faktor Merkel

Zu spüren bekommen dürften das vor allem die Parteien mit einem besonders hohen Anteil Älterer, bisher waren das Union und SPD. Die Union trifft das in einer besonderen Lage: Zum ersten Mal seit zwölf Jahren geht sie nicht mit einer amtierenden Kanzlerin ins Rennen, die parteiübergreifend Wähler und Wählerinnen bindet und mit dem Spruch „Sie kennen mich“ an Gewohnheit und Vertrautheit appellieren kann.

Es wird ein besonderes Wahljahr, in jeder Hinsicht. Wählerinnen und Wähler sollten darin einen Ansporn sehen.