Südkoreas Präsident will Sanktionen gegen Nordkorea abbauen

Anzeige

Anzeige

Seoul. Südkoreas Präsident Moon Jae In hat mit Blick auf die Atomverhandlungen zwischen Nordkorea und den USA Ausnahmen von UN-Sanktionen gegen Pjöngjang ins Spiel gebracht. Er glaube, dass dies die innerkoreanischen Beziehungen verbessere, was bei einem Neustart der Verhandlungen zwischen Pjöngjang und Washington ebenfalls helfen könne, sagte Moon am Dienstag.

Moon äußerte sich nicht zum ersten Mal derart. Kritiker befürchten jedoch, dass ein Aufheben von Sanktionen die US-Bemühen untergraben könnte, Nordkorea zur Abrüstung zu bewegen. Erst vor etwa zwei Wochen hatte der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un angesichts des, wie er es nannte, "gangsterartigen" Drucks und der US-Sanktionen damit gedroht, seine nuklearen Abschreckungswaffen zu stärken.

Moon will mehr innerkoreanische Zusammenarbeit

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

"Wenn Ausnahmen von UN-Sanktionen notwendig für die Süd-Nord-Kooperation sind, dann denke ich, wir können diese Mühe dafür aufbringen", sagte Moon. "Ich denke, es besteht ein erhöhter Bedarf für Süd- und Nordkorea, ihre Zusammenarbeit ein wenig zu intensivieren und die Gespräche zwischen Nordkorea und den USA zu fördern, anstatt die Gespräche zwischen Nordkorea und den USA nur zu betrachten."

Welche bestimmten Sanktionen er meinte, sagte Moon nicht. Im vergangenen Jahr war schon einmal die Rede davon gewesen, Strafmaßnahmen zu lockern, die derzeit zwei innerkoreanische Wirtschaftsprojekte blockieren - ein gemeinsam betriebenes Fabrikgelände und südkoreanische Touristenreisen zu einem Berg in Nordkorea. Die Projekte dienten Nordkorea als zwei der wenigen legitimen Quellen für Fremdwährung.

RND/AP