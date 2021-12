Sudan: Erneute Proteste gegen Militärregierung – offenbar drei Tote durch Sicherheitskräfte

Anzeige

Khartum. Bei Demonstrationen gegen die Regierungsbeteiligung des Militärs im ostafrikanischen Sudan sind Sicherheitskräfte mit Tränengas gegen Tausende Protestierende vorgegangen.

Dabei sei im Stadtteil Omdurman der Hauptstadt Khartum auch scharfe Munition zum Einsatz gekommen, teilte das sudanesische Ärzte-Komitee am Donnerstag mit. In den örtlichen Krankenhäusern behandele Verletzte, die zum Teil in einem kritischen Zustand seien, so das Ärzte-Komitee.

Nach Angaben des arabischsprachigen Senders Al-Dschasira versammelten sich die Demonstranten vor dem Präsidentenpalast in Khartum und forderten eine Machtübergabe des Militärs an eine zivile Regierung. Seit dem Morgen sind sowohl das Internet wie auch das Mobilfunknetz in weiten Teilen des Landes gesperrt.

Opposition: Drei Tote bei Protesten

Oppositionellen zufolge seien drei Menschen getötet worden. Die Ärzte-Vereinigung CCSD teilte am Donnerstag auf Twitter mit, die Demonstranten seien von Sicherheitskräften erschossen worden. Laut CCSD, die Teil der Protestbewegung ist, setzten die Sicherheitskräfte bereits in der Vergangenheit scharfe Munition, Gummikugeln und Tränengas gegen Zivilisten ein. Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hatte das brutale Vorgehen der sudanesischen Sicherheitskräfte gegen Demonstrierende verurteilt. Tötungen und sexuelle Misshandlungen müssten unabhängig untersucht werden, forderte eine Sprecherin vor anderthalb Wochen.

Am 25. Oktober hatte das Militär in dem Land mit 44 Millionen Einwohnern die Macht übernommen. Nach Druck aus dem In- und Ausland wurde am 21. November der gestürzte Regierungschef Hamdok wiedereingesetzt. Laut einer Vereinbarung zwischen Hamdok und Militärmachthaber General Abdel Fattah al-Burhan durfte Hamdok ein Kabinett mit zivilen Vertretern bilden. Al-Burhan steht jedoch als Anführer des Souveränen Rats gemeinsam mit Hamdok an der Spitze der neuen Übergangsregierung. Dem Souveränen Rat gehören auch Vertreter des Militärs an, denen schwere Menschenrechtsverstöße und Korruption vorgeworfen werden. Seither kommt es immer wieder zu Protesten die sich gegen die weitere Beteiligung des Militärs richten. Die Demonstranten werfen Regierungschef Abdullah Hamdok Verrat vor.