Strenger Lockdown: Die Pläne und Forderungen der Bundesländer im Überblick

Berlin. Deutschland bekommt die zweite Corona-Welle trotz des seit Wochen geltenden Teil-Lockdowns nicht in den Griff. Am Donnerstag registrierte das Robert-Koch-Institut (RKI) mit 23.679 Fällen innerhalb von 24 Stunden einen neuen Höchststand bei den Neuinfektionen. Am Vortag war ein Spitzenwert von 590 Todesfällen verzeichnet worden. Das RKI warnte vor einem Kippen der Lage.

Immer mehr Bundesländer wollen angesichts dieser Zahlen das öffentliche und private Leben rasch stärker als bisher herunterfahren. Unklar war am Donnerstag noch, ob es dazu eine neue Runde von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten geben wird. Diese könnte frühestens am Wochenende stattfinden. Ein Überblick über die Forderungen und Ankündigungen der Länder.

Lockdown in Deutschland wird wahrscheinlicher

Bayern

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder forderte einen harten und konsequenten Lockdown ab Weihnachten. „Das muss bis 10. Januar gelten - aber so lange wie nötig“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in München. „Wir müssen das öffentliche Leben runterfahren“, betonte der CSU-Chef. „Das heißt, auch alle Geschäfte zu, abgesehen von denen des alltäglichen Bedarfs wie Lebensmittel. Es ist notwendig, dass wir dann auch überall in Deutschland Ausgangsbeschränkungen und in Hotspots Ausgangssperren in den Nachtstunden haben. Es sollen für diese Zeit einfach alle zu Hause bleiben.“ Unternehmen sollten soweit möglich Betriebsferien machen.

Berlin

Das Land Berlin plant deutliche Einschränkungen für den Einzelhandel und längere Schulferien. Regierungschef Michael Müller (SPD) schließt nicht aus, dass viele Geschäfte schon vor Weihnachten geschlossen werden. „Jenseits vom Lebensmitteleinzelhandel müssen alle anderen Shoppingangebote geschlossen werden, und zwar bis zum 10. Januar, es geht nicht anders“, sagte er im Abgeordnetenhaus. Ab wann, steht Müller zufolge noch nicht fest. Der Senat will sich am kommenden Dienstag damit befassen.

Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hält das Weihnachtsfest für den spätesten Zeitpunkt, um die Geschäfte - mit Ausnahme des Lebensmittelhandels - zu schließen. Sie sei offen für einen früheren Termin, sagte die SPD-Politikerin in Schwerin. Sie plädierte für eine Konferenz mit der Kanzlerin spätestens am Freitag.

Sachsen

Sachsen plant nächtliche Ausgangssperren zwischen 22 und 6 Uhr. Das sieht die neue Corona-Schutzverordnung vor, die das Kabinett am Freitag beschließen will. “Jeder, der sich dann auf der Straße bewegt, kann angesprochen werden und muss sich erklären”, sagt Ministerpräsident Michael Kretschmer. Ausgenommen ist der Weg zur Arbeit, auch an Weihnachten und Silvester soll es keine nächtliche Ausgangssperre geben. Ein härterer Lockdown mit Geschäfts-, Schul- und Kita-Schließungen gilt in Sachsen ebenfalls bereits ab kommendem Montag.

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat sich für einen harten Lockdown in der Corona-Krise noch vor Weihnachten ausgesprochen. “So schnell wie möglich”, sagte Günther am Donnerstag nach einer Sondersitzung des Jamaika-Kabinetts. Dafür wolle er sich angesichts der hohen Infektionszahlen auch bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz einsetzen. Die Koalition in Kiel strebe einen gemeinsamen Weg aller Bundesländer an. “Es muss unser gemeinsames Ziel sein, diese Pandemie bestmöglich zu bekämpfen, die Menschen auch möglichst zu schützen, dass es möglichst wenig Tote gibt, dass die Krankenhäuser nicht überlastet werden”, sagte Günther zuvor.