Streit zwischen Schwestern: Kanzlerkandidaturen in der Geschichte der Union

Berlin. Wie unter Geschwistern: Oft sind sich beide einig, doch manchmal geraten sie doch in Streit. So ist es auch bei den Schwesterparteien CDU und CSU und der Kür ihrer Kanzlerkandidaten:

Helmut Kohl vs. Franz Josef Strauß

Wahl 1976: CDU-Chef Helmut Kohl erklärt ohne Absprache mit der Schwesterpartei, er wolle Herausforderer von SPD-Kanzler Helmut Schmidt werden. CSU-Chef Franz Josef Strauß ist überrascht und zeigt Widerstand. Nach stundenlanger Tagung nominieren beide Präsidien am 19. Juni 1975 zwar Kohl, doch stehen die Bayern nicht voll hinter dem Pfälzer.

„Die CSU hat davon Kenntnis genommen, dass die CDU als die größere Partei den Anspruch erhebt, den Kanzlerkandidaten zu stellen“, heißt es kühl. Und noch deutlicher: „Die CSU hält an ihrem Anspruch fest, dass ihr Vorsitzender der geeignete Kandidat ist.“ Bei der Wahl verfehlt die Union knapp die Mehrheit.

Franz Josef Strauß vs. Ernst Albrecht

Wahl 1980: Nach gescheiterten Vermittlungsversuche auf mehreren Ebenen wählt die Bundestagsfraktion von CDU und CSU am 2. Juli 1979 den damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Strauß zum Kanzlerkandidaten. Kohl hatte ohne Rücksprache mit der CSU den niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht als Kandidaten für die CDU ins Spiel gebracht.

Bei der Bundestagswahl verliert der polarisierende „bayerische Grantler“ gegen Kanzler Schmidt mit dem bis dahin schlechtesten Ergebnis der Union seit 1949. Strauß klagt später über den mangelnden Rückhalt bei der CDU.

Edmund Stoiber vs. Angela Merkel

Wahl 2002: Bei dem legendären Frühstück in Wolfratshausen einigen sich am 11. Januar 2002 die CDU-Vorsitzende Angela Merkel und CSU-Chef Edmund Stoiber darauf, dass der bayerische Ministerpräsident für die Union ins Rennen geht. Zunächst sieht es in Umfragen so aus, als ob er gegen SPD-Kanzler Gerhard Schröder tatsächlich gewinnen könnte. Doch bei der Wahl im Herbst holt die rot-grüne Koalition des Amtsinhabers fast 600 000 Stimmen mehr als Schwarz-Gelb. Merkel wartet, wird 2005 Unionskandidatin - und im selben Jahr Kanzlerin.