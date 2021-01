Streit zwischen Astrazeneca und EU: Krisengespräch bringt keine Lösung

Anzeige

Das Krisengespräch zwischen der EU und AstraZeneca brachte kein Ergebnis. Der Grund für den Konflikt ist die Ankündigung des Pharmakonzerns große Mengen Impfstoff voraussichtlich Wochen oder Monate später liefern können.

Bei einem Krisengespräch der beiden Seiten am Mittwochabend konnte keine Lösung gefunden werden. „Wir bedauern den anhaltenden Mangel an Klarheit über den Lieferplan“, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides in einem Tweet und fügte hinzu, dass die EU von AstraZeneca einen klaren Plan für die schnelle Lieferung der Impfstoffdosen verlange, die sie für das erste Quartal reserviert hatte.

Sie lobte aber den konstruktiven Ton des Gesprächs mit Unternehmenschef Pascal Soriot, der sich persönlich zugeschaltet habe.

Astrazeneca teilte mit, es habe ein „konstruktives und offenes Gespräch“ über die Komplexität der Erhöhung bei der Impfstoff-Produktion und die Schwierigkeiten stattgefunden. Das Unternehmen habe eine noch engere Zusammenarbeit zugesagt, „um gemeinsam einen Weg für die Auslieferung unseres Impfstoffs in den kommenden Monaten aufzuzeichnen“.