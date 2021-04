Streit um Nord Stream 2: Kramp-Karrenbauer signalisiert USA Entgegenkommen

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Bundesministerin der Verteidigung, und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin geben nach einem Treffen im Bundesverteidigungsministerium eine Pressekonferenz. Das ist der erste Besuch eines Ministers der neuen US-Regierung in Deutschland. Austin reist dann weiter nach Stuttgart, wo er mit Soldaten in den US-Kommandozentralen für die Truppen in Afrika und Europa spricht. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa