Streit um Moria: SPD-Vizechefin nennt Seehofers Agieren “lebensgefährlich”

Berlin. Am Montagabend hatten Flüchtlingshilfsorganisationen 13.000 Stühle auf die Wiese vor dem Reichstag gestellt – für jeden Flüchtling in dem griechischen Lager Moria einen. Das Motto der Aktion lautete: “Wir haben Platz”. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken demonstrierte abends bei strahlendem Sonnenschein ihre Solidarität – anders als Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

Am Dienstagabend brannte das Lager dann überraschend nieder. “Weite Teile” seien “zerstört” und “in der bisherigen Form nicht mehr nutzbar”, referierte Seehofers Sprecher nach dessen Telefonat mit dem griechischen Migrationsminister am Mittwoch. 12.000 bis 13.000 Menschen hätten ihre Unterkunft verloren, darunter 400 unbegleitete Minderjährige. Die Antworten auf die Frage, wie man mit dieser Situation umgehen sollte, fallen in der Großen Koalition indes gegensätzlich aus.

Innenminister reserviert

Seehofers Sprecher äußerte sich distanziert. Die Situation könne “so nicht bleiben”, sagte er. Und man werde jetzt “mit den griechischen Behörden definieren, welche Hilfe benötigt wird”. Er sprach aber von “Hilfe vor Ort” und betonte, “an dem Prinzip der Aufnahme” von Flüchtlingen gebe es “keinen Veränderungsbedarf”. Das Prinzip der Europäischen Union lautet: Es sind zuerst jene Länder für die Aufnahme von Flüchtlingen zuständig, in denen diese den Boden der EU betreten. Fragen nach der Bereitschaft der rot-rot-grün regierten Länder Berlin und Thüringen sowie etlicher Kommunen, mehr Asylsuchende unterzubringen, wich Seehofers Sprecher aus. Der Minister hatte das bisher abgelehnt.

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) mahnte hingegen via Twitter: “Wir brauchen einen starken humanitären Schritt, um die Flüchtlinge von der Insel runter und in Sicherheit zu bringen.” Viele Kommunen seien willens. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich nannte Seehofers bisherige Weigerung “nicht nachvollziehbar”. Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Serpil Midyatli sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sogar: “Seehofers Blockadehaltung ist lebensgefährlich. Die SPD erwartet, dass der Bundesinnenminister jetzt endlich den Weg freimacht, damit das Lager in Moria aufgelöst werden kann und die Menschen in Sicherheit gebracht werden können.”

Kontroversen in der Union

Unterdessen bietet die Union ein uneinheitliches Bild. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und sein bayerischer Amtskollege Markus Söder (CSU) würden helfen. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Mathias Middelberg, wandte sich gegen eine nationale Hilfsaktion und forderte eine europäische Lösung.

Genau die dürfte es kaum geben. Auf Seehofers Drängen zu mehr Hilfsbereitschaft hatte sich im Sommer bloß ein kleinerer Teil der EU-Staaten bereit erklärt. Das dürfte sich nicht wesentlich ändern.