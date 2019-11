Streit um Grundrente beigelegt - Reaktionen auf die Einigung

Anzeige

Berlin. Seit 10 Uhr morgens tagten an diesem Sonntag die Spitzen von CDU, CSU und SPD, um den Streit um die Grundrente beizulegen. Am Nachmittag dann sickert durch: Es gibt einen Durchbruch, die Grundrente soll kommen. Schließlich verkünden die Parteichefs Annegret Kramp-Karrenbauer, Markus Söder und Malu Dreyer das Ergebnis - und wirken alle erleichtert.

"Die Kuh ist vom Eis", kommentiert CSU-Chef Söder das Ergebnis - und hat so gute Laune, dass er noch über Erdbeereis plaudern kann, dass während der Verhandlungspausen gegessen worden sei.

#Grundrente: Die Kuh ist vom Eis.

Damit ist die Halbzeitbilanz der #GroKo abgerundet. Es gibt

jetzt keinen Grund mehr, über den Fortbestand der Regierung zu diskutieren. Wir haben ein echtes Gerechtigkeits- und Leistungspaket geschnürt. Das stärkt auch die Wirtschaft. — Markus Söder (@Markus_Soeder) November 10, 2019

Ernster und doch nicht weniger erleichtert präsentiert CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer das Ergebnis. Man habe einen dicken Knoten durchgeschlagen und eine auch für die CDU vertretbare Lösung gefunden. Und die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer sprach von einem "sozialpolitischen Meilenstein".

Nur kurz nach der Pressekonferenz gab es in den sozialen Netzwerken erste Reaktionen auch aus der Politik auf die Einigung.

So bedankte sich SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil bei Twitter bei allen, "die in den letzten Wochen so hart für eine Grundrente gekämpft haben".

Danke an alle die in den letzten Wochen so hart für eine #Grundrente gekämpft haben. Es ist gut, dass die harte Arbeit von vielen Rentnerinnen und Rentnern besser anerkannt wird. Und das ohne bürokratische Hürden! — Lars Klingbeil 🇪🇺 (@larsklingbeil) November 10, 2019

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) freute sich ebenfalls über die Einigung.

Es ist eine gute Einigung, die wir in der Koalition heute für die #Grundrente gefunden haben. Die lange Arbeit hat sich gelohnt, Deutschland bekommt eine Grundrente, sozial und gerecht. #SPD — Olaf Scholz (@OlafScholz) November 10, 2019

Ähnlich sieht es auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD).

Zum 1.1.2021 kommt die #Grundrente. Sie hilft Menschen, die lange erarbeitet, Kinder erzogen und Angehörige gepflegt haben. Sie wird bürgerfreundlich und unbürokratisch umgesetzt. Das ist ein sozialpolitischer Meilenstein, für den wir hart gearbeitet haben. @BMAS_Bund @spd — Hubertus Heil (@hubertus_heil) November 10, 2019

Als "ein starkes frauenpolitisches Signal" kommentierte der SPD-Parteivorstand die Einigung bei Twitter.

Wir ermöglichen, dass ab dem 01. Januar 2021 zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Menschen die #Grundrente bekommen werden. Vor allem Frauen wird diese Grundrente nutzen: vier von fünf Beziehern werden Frauen sein. Das ist auch ein starkes frauenpolitisches Signal. — SPD Parteivorstand 🇪🇺 (@spdde) November 10, 2019

Für Mike Mohring, Landesvorsitzender der CDU in Thüringen, sind die Gewinner der Streit-Beilegung vor allem diese:

Gewinner der #GroKo-Einigung bei der #Grundrente sind die Menschen, die trotz lebenslanger Arbeit nur geringe Renten bekommen und die, deren Erwerbsbiografien im Osten unterbrochen und nur geringe Löhne bezogen haben. Unser gemeinsamer Einsatz hat sich gelohnt (1/2). — Mike Mohring (@MikeMohring) November 10, 2019

Kritik gab es vonseiten der FDP. So kommentierte der 1. Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Marco Buschmann, die Einigung bei Twitter mit folgenden Worten:

Oh weh! Was sich bei der #Grundrente für ein fauler Kompromiss abzeichnet, wenn @dpa Recht behält: Es gibt keine Unternehmenssteuerreform (wie angekündigt) sondern Beitragssenkung um 0,1 Prozent und dafür gibt es nur eine höchst eingeschränkte Bedürftigkeitsprüfung. — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) November 10, 2019

Für den FDP-Politiker Oliver Luksic ist die SPD als Sieger aus dem Streit hervorgegangen.

CDU rückt ab von Bedürftigkeitsprüfung, wie im Koalitionsvertrag vereinbart. Leistung und Gegenleistung, das war einmal. Abschied vom Äquivalenzprinzip. SPD hat sich durchgesetzt bei der Grundrente. — Oliver Luksic (@OlliLuksic) November 10, 2019

Kritik gab es auch vonseiten der Linken - so etwa von Linken-Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler.

