Streit um Gesetz in Ungarn: Orban vergleicht EU mit Kolonialisten

Anzeige

Anzeige

Budapest. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat Kritik aus der EU an einem Gesetz gegen die Darstellung von Homosexualität als ein Verhalten von Kolonisatoren zurückgewiesen. Die EU wolle diktieren, welche Gesetze in einem Land in Kraft treten dürfen, sagte Orban am Freitag im Radio.

„Die wollen uns sagen, wie wir unser Leben zu leben und uns zu benehmen haben“, kritisierte er. So etwas sei eine Folge schlechter Reflexe, die aus der Vergangenheit europäischer Kolonialstaaten stammten.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Nach dem im Juni beschlossenen Gesetz dürfen in Ungarn Minderjährige keinen Zugang mehr zu Informationen über Homosexualität, Transsexualität und Geschlechtsumwandlungen erhalten. So sind in Lehrplänen, Filmen und Werbung, die für Menschen unter 18 zugänglich sind, nur noch Darstellungen heterosexueller Lebensweisen gestattet.

Anzeige

Orbans rechtskonservative Regierung hat erklärt, Ziel sei es, die Sexualaufklärung von Minderjährigen den Eltern zu überlassen. Die Bestimmungen sind Teil eines Gesetzes gegen Pädophilie.

Kritiker halten dies für diskriminierend. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das Gesetz als Schade und Verstoß gegen die EU-Grundwerte Menschenwürde, Gleichheit und Achtung der Menschenrechte verurteilt. 17 EU-Staaten haben gefordert, Ungarn wegen des Gesetzes vor den Europäischen Gerichtshof zu zitieren.

Anzeige

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte legte nahe, Orban solle entscheiden, ob sich Ungarn an die EU-Grundwerte halten oder aus der Union austreten wolle.