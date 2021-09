Streit um Ganztagsanspruch: Baerbock fordert Einigung

Anzeige

Berlin. Vor der Sitzung des Vermittlungsausschusses dringt Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock auf eine Lösung im Bund-Länder-Streit über die Finanzierung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Sie erwarte, dass der Ausschuss am Montag eine Einigung finde.

Das sagte Baerbock der Nachrichten in Berlin. Die Grünen hätten diese in Bundestag und Bundesrat seit langem eingefordert und seien zur Einigung bereit. „Wenn wir wollen, dass Kinder gut ins Leben starten, dann müssen wir gerade an den Grundschulen mehr tun. Hier werden die Weichen für die Zukunft unserer Kinder gestellt.“

Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat berät am Montag (19 Uhr) über den geplanten Rechtsanspruch. Die Bundesländer hatten das Vorhaben der großen Koalition im Bundesrat gestoppt und in den Vermittlungsausschuss verwiesen. Hintergrund ist ein Streit über die Finanzierung das milliardenschweren Projekts.

Jedes Kind soll Ganztagsplatz bekommen

Nach den Plänen der großen Koalition soll jedes Kind, das ab Sommer 2026 eingeschult wird, in den ersten vier Schuljahren Anspruch auf einen Ganztagsplatz bekommen. Dafür müssen aber noch Hunderttausende neue Plätze geschaffen werden.

Die Bundesländer fordern vom Bund eine deutlich stärkere Beteiligung an den Investitions- und Betriebskosten. Findet der Vermittlungsausschuss keine Einigung, kann das Gesetz vor der Bundestagswahl voraussichtlich nicht mehr beschlossen werden und verfällt.

Baerbock betonte, an Grundschulen könnten unterschiedliche Startchancen ausgeglichen werden. „Gerade Kinder aus benachteiligten Familien sind auf die Förderung in qualitativ guten Ganztagsangeboten in der Grundschule angewiesen. Und für alle Eltern wird es einfacher, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Wir dürfen trotz Wahlkampf die Gelegenheit zur Einigung deshalb nicht verstreichen lassen.“