Streit um Briefwahl: US-Demokraten verlangen von Postchef konkrete Zusagen

Washington. Die US-Demokraten geben sich mit den Zusagen von Postchef Louis DeJoy zur Briefwahl nicht zufrieden. Ein Stopp der Sparmaßnahmen bis zu den Wahlen reiche nicht aus und beseitige den bereits angerichteten Schaden auch nicht, sagte die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, am Mittwoch (Ortszeit).

DeJoy habe ihr gesagt, dass er nicht plane, bereits abgebaute Briefkästen und Sortiermaschinen wieder zu installieren. Überstunden seien auch nicht vorgesehen.

Für die Wahlen im November wird mit einer riesigen Zahl von Abstimmungen per Brief gerechnet, weil viele Wähler wegen der Coronavirus-Pandemie die Wahllokale meiden dürften. DeJoy hatte Sparmaßnahmen eingeleitet und erklärt, es gebe keine Garantie dafür, dass per Briefwahl abgegebene Stimmen rechtzeitig ankämen.

Nach einem öffentlichen Aufschrei und der Ankündigung von Gerichtsklagen erklärte er dann, er habe den Abbau von Briefkästen und Sortiermaschinen eingestellt, und versprach eine reibungslose Zustellung der Briefwahlunterlagen.

Der Führer der Demokraten im Senat, Charles Schumer, verlangte von DeJoy, seine Zusagen schriftlich zu konkretisieren. Indessen wurde auf eine wenig bekannte Vorschrift verwiesen, nach der Postmitarbeiter während der Arbeit nicht als Zeugen für eine Briefwahl unterschreiben dürfen. Das könnte bei Abstimmungen in ländlichen Gebieten Alaskas ein Problem werden.

US-Präsident Donald Trump hatte in den vergangenen Monaten immer wieder gewarnt, dass es durch die zunehmende Nutzung der Briefwahl zu massiven Wahlbetrug kommen könnte. Belege dafür sind nicht bekannt. Am Mittwoch präsentierte Trump seine Logik zur Briefwahl. “Wenn Ihr persönlich protestierten könnt, könnt Ihr auch persönlich wählen”, twitterte er.