Strafen für Missbrauch: Richterbund fordert Verbesserungen für Ermittler

Berlin. Der Deutsche Richterbund (DRB) mahnt in der Debatte über eine Strafverschärfung bei der Herstellung und Verwendung von Kinderpornografie die Politik zu mehr Realitätssinn. “Die auf höhere Strafrahmen fokussierte rechtspolitische Diskussion greift zu kurz”, sagte DRB-Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). “Abschrecken lassen sich mögliche Täter in erster Linie durch das Risiko, überführt und bestraft zu werden.”

Rebehn betonte, um den Verfolgungsdruck in Fällen von Kinderpornografie und Kindesmissbrauch hochzuhalten, “brauche es Ermittlungsbefugnisse auf der Höhe der Zeit und personell wie technisch gut ausgestattete Behörden”. Es sei deshalb richtig, dass der Gesetzgeber den Ermittlern jetzt unter strikten rechtsstaatlichen Auflagen die Befugnis eröffnet hätte, künstlich erzeugte kinderpornografische Bilder einzusetzen, um sich Zugang zu abgeschotteten Darknet-Foren zu verschaffen.

Missbrauchsfall Münster: "An die Grenzen des menschlich Erträglichen gestoßen"

Damit ließen sich Straftaten auch in der Anonymität des Internets noch besser aufklären. Der Bundesgeschäftsführer des Richterbunds betonte aber auch: “Jetzt gilt es, Polizei, Staatsanwaltschaften und Strafgerichte so aufzustellen, dass sie angesichts deutlich steigender Fallzahlen von Kinderpornografie und Kindesmissbrauch mit der Entwicklung Schritt halten können. Insbesondere bei den Staatsanwaltschaften ist die Personalsituation trotz einiger Verbesserungen aber nach wie vor sehr eng”, so Rebehn.

Die Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer “Weißer Ring” fordert ebenfalls die personelle Verstärkung von Polizei und Justiz auf Landesebene. “Eine präventive Wirkung geht von höheren Strafandrohungen meist nicht aus”, sagte der Bundesvorsitzende des “Weißen Rings”, Jörg Ziercke. “Deshalb muss die Politik der Prävention von Kindesmissbrauch eine viel höhere Aufmerksamkeit widmen”, so der frühere Chef des Bundeskriminalamts.

Ziercke schlägt vor, "in jedem Bundesland eine Landeszentralstelle Kindeswohl einzurichten”. Die Politik müsse dafür Sorge tragen, “dass dort psychologisch geschultes Personal Informationen über Kindesgefährdungen entgegennimmt und dass ein Team von Mitarbeitern der Gesundheitsämter, von Kinderärzten, Therapieexperten, Staatsanwälten und Kriminalbeamten diese Informationen bewertet”, so Ziercke.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat angekündigt, zum Schutz vor Kindesmissbrauch einen Dialog ins Leben rufen. “Bekämpfung von Kindesmissbrauch und Kinderpornografie ist eine Aufgabe, die wir nur gemeinsam bewältigen können”, sagte sie der “Passauer Neuen Presse”. An dem Dialog beteiligt sein sollen neben Politikern auch Polizei, Justiz, Jugendämter und Gerichte.

Unionsforderungen nach einer Verschärfung des Strafrahmens bei Kinderpornografie weist Lambrecht weiterhin zurück. “Unsere Strafgesetze geben den Gerichten die Mittel an die Hand, diese abscheulichen Taten sehr hart zu bestrafen.”

Die CDU-Spitze hatte gefordert, dass Kindesmissbrauch in jedem Fall als Verbrechen und nicht mehr nur als Vergehen geahndet werde, damit in jedem Fall eine Mindeststrafe von einem Jahr Gefängnis drohe. Generalsekretär Paul Ziemiak bleibt dabei: “Es gibt bei Kinderpornografie aus meiner Sicht keine besonders leichten Fälle”, sagte er im Deutschlandfunk.

Auch die CSU plädiert für mehr Härte. Innenminister Horst Seehofer (CSU) sagte, jeder müsse wissen, dass auf solche abstoßenden Taten eine “saftige Strafe” stehe. “Ich bin explizit nicht nur für eine Ausschöpfung des Strafrahmens”, so Seehofer. “Wir müssen uns als Politiker dazu bekennen, die Mindeststrafe zu erhöhen.” Hohe Strafen hätten eine “bewusstseinsbildende Wirkung”.

Hintergrund der Debatte ist, dass der 27 Jahre alte Hauptverdächtige im Fall Münster wegen Kinderpornografiebesitzes bereits zweifach vorbestraft war. Bislang gab es in dem Fall Festnahmen von elf Tatverdächtigen aus mehreren Bundesländern. Sieben sitzen in Untersuchungshaft.