Stichwahlen in NRW: Was bisher bekannt ist

Neben den Kommunalparlamenten wurden in Nordrhein-Westfalen auch Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte gewählt. Wo die nötige Mehrheit für einen Kandidaten nicht gefunden werden konnte, winken nun Stichwahlen. Der Überblick (Stand Sonntag, 22 Uhr):

Düsseldorf

Zwischen dem SPD-Amtsinhaber Thomas Geisel und seinem CDU-Herausforderer Stephan Keller ist eine Stichwahl wahrscheinlich. Nach Auszählung von 301 der 454 Stimmbezirke führte Keller mit 31,36 Prozent vor Geisel mit 28,29 Prozent.

Mayen

Der Herausforderer Dirk Meid hat am Sonntag die meisten Stimmen erhalten. Laut dem vorläufigen Endergebnis entfielen 43,34 Prozent auf den SPD-Kandidaten. Der bisherige Amtsinhaber Wolfgang Treis (Grüne) erhielt demnach 33,03 Prozent. Damit zeichnet sich eine Stichwahl am 27. September ab. Die CDU-Herausfordererin Sandra Karduck bekam 23,63 Prozent.

Münster

Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU) könnte seine direkte Wiederwahl verpassen. Nach der Auszählung von 235 der 270 Wahlbezirke erreichte er 44,08 Prozent der Stimmen. Damit wäre eine Stichwahl in zwei Wochen erforderlich. Das zweitbeste Ergebnis in der Studentenstadt schaffte der grüne Bewerber Peter Todeskino mit 28,8 Prozent. Der SPD-Kandidat Michael Jung kam auf 16,17 Prozent.

Dortmund

SPD-Bewerber Thomas Westphal hat deutlich die meisten Stimmen erhalten. Andreas Hollstein von der CDU belegte am Sonntagabend mit knappem Vorsprung Platz zwei - und würde damit Herausforderer Westphals bei der Stichwahl in 14 Tagen. Nach der Auszählung von 494 der insgesamt 671 Dortmunder Wahlbezirke kam Westphal auf 36,07 Prozent, Hollstein erreichte 26,98 Prozent. Die einstige Grünen-Landesvorsitzende Daniela Schneckenburger lag mit 21,27 Prozent auf dem dritten Platz.

Köln

Die amtierende Kölner Rathaus-Chefin Henriette Reker (parteilos) geht von einer Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters in der Millionenstadt aus. Einer Hochrechnung zufolge hat Reker am Sonntag zwar deutlich die meisten Stimmen bei der OB-Wahl bekommen - die absolute Mehrheit verfehlte sie demnach aber knapp. Es zeichnete sich ein Duell mit ihrem SPD-Herausforderer Andreas Kossiski ab.

Bonn

Nach Auszählung von mehr als zwei Drittel der Stimmbezirke lag Amtsinhaber Ashok-Alexander Sridharan (CDU) bei 34,5 Prozent, die Grüne OB-Anwärterin Katja Dörner bei 27,4 Prozent. Lissi von Bülow (SPD) holte 19,71 Prozent der Stimmen. Damit könnte es zur Stichwahl kommen.

Waren

Im Heilbad Waren an der Müritz kommt es am 27. September zu einer Stichwahl. Wie Wahlleiterin Jacqueline Kleemann erklärte, stimmten beim ersten Wahlgang am Sonntag 38,5 Prozent der Wähler für Amtsinhaber Norbert Möller (SPD) und 28,2 Prozent für Stadtvertreter Toralf Schnur (FDP), die sich so für die Stichwahl qualifiziert haben. Dritter wurde mit 25,5 Prozent der CDU-Stadtvertreter Christian Holz (CDU).

Mönchengladbach

Nach ersten Ergebnissen deutet sich eine Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters an. Nach Auszählung von rund zwei Drittel der abgegebenen Stimmen lag SPD-Kandidat Felix Heinrichs mit rund 38 Prozent an der Spitze. Dahinter folgte Frank Boss (CDU) mit 28,5 Prozent. Grünen-Kandidat Boris Wolkowski konnte demnach knapp 17 Prozent der Wähler überzeugen.

Wuppertal

Zwischen dem SPD-Amtsinhaber Andreas Mucke und dem gemeinsamen Kandidat von CDU und Grünen, Uwe Schneidewind, zeichnet sich eine Stichwahl ab. Die beiden Politiker lieferten sich am Sonntagabend ein Kopf-an-Kopf-Rennen weit vor allen anderen Bewerbern. Nach 174 von 272 Ergebnissen kam Mucke auf 38,8 Prozent und Schneidewind auf 37,6 Prozent.

Gelsenkirchen

Keiner der Kandidaten hat die absolute Mehrheit erreicht. Stadtdirektorin Karin Welge (SPD, 57) erhielt mit 40,4 Prozent die meisten Stimmen. In der Stichwahl am 27. September tritt sie gegen den CDU-Kandidaten, Rechtsanwalt Malte Stuckmann (42), an. Er holte am Sonntag 25,1 Prozent. Die drittmeisten Stimmen erreichte der Kandidat der AfD, Jörg Schneider, mit 12,1 Prozent.