Stichwahlen in NRW: Dortmund bleibt SPD-Hochburg – Düsseldorf geht an die CDU

Anzeige

Anzeige

Dortmund . Die Stadt Dortmund in Nordrhein-Westfalen bleibt SPD-Hochburg: Bei der Stichwahl zum Oberbürgermeister hat SPD-Kandidat Thomas Westphal mit 52,0 Prozent gewonnen, wie die Stadt nach Auszählung aller Stimmen am Sonntag mitteilte. CDU-Herausforderer Andreas Hollstein kam auf 48,0 Prozent.

SPD-Oberbürgermeister Thomas Geisel hingegen hat seine Niederlage bei der Stichwahl in Düsseldorf eingestanden. Geisel beglückwünschte seinen Herausforderer Stephan Keller (CDU) am Sonntag zu dessen Sieg. Keller sagte: “Wir haben diese Wahl gewonnen.” Keller lag nach Auszählung von rund 420 der 454 Stimmbezirke am Sonntag bei 54,89 Prozent. SPD-Amtsinhaber Geisel kam in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt auf 45,1 Prozent.