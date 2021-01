Stichwahl in Georgia: Auch Republikaner Perdue gesteht Niederlage ein

Anzeige

Washington. Nach der republikanischen Senatorin Kelly Loeffler hat auch der zweite republikanische Amtsinhaber bei den Senatsstichwahlen in Georgia seine Niederlage eingestanden.

David Perdue akzeptierte am Freitag, dass sein demokratischer Herausforderer Jon Ossoff am Dienstag mehr Stimmen als er bekommen habe. „Ich möchte der Demokratischen Partei und meinem Gegner zu seinem Stichwahlsieg gratulieren“, hieß es in einer Erklärung Perdues.

Bei den zwei Stichwahlen in Georgia entschieden sich die Mehrheitsverhältnisse im Senat, der mächtigen kleineren Kammer des Kongresses in Washington. Demokraten und Republikaner haben nach den Siegen Jon Ossoffs und Raphael Warnocks jeweils 50 Sitze. Bei Stimmengleichheit wird das Votum von Vizepräsidentin Kamala Harris den Ausschlag geben.

Im Repräsentantenhaus haben die Demokraten die ebenfalls Mehrheit, was dem gewählten Präsidenten Joe Biden die Regierungsarbeit erleichtern dürfte.