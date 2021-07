Inlandsflug und Hochinzidenz: Niedersachsens Ministerpräsident Weil erntet Kritik für geplante Portugal-Reise

Anzeige

Hannover. Während der Corona-Pandemie sind die Reisen auch in der Politik abgeebbt. Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, plant nun aber eine Delegationsreise nach Portugal für den Oktober. Portugal ist das Partnerland der Hannover-Messe 2022. Doch die Corona-Zahlen sind hoch und Portugal gilt derzeit als Hochinzidenzgebiet. Da wird Kritik am Ministerpräsidenten laut, auch wenn die Zahlen leicht sinken.

Gegenüber der „Neuen Presse“ erklärte die Staatskanzlei, man würde die Inzidenzen beobachten. „Sollte die Reise aus Infektionsschutzgründen abgesagt werden müssen, werden wir das selbstverständlich tun”, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin, Kathrin Riggert, der „NP“.

Das Infektionsgeschehen sei aber unvorhersehbar. Entscheidend für die Entwicklung in den kommenden Wochen sei auch die Impfquote.

Aber nicht nur das Reiseziel sorgt für Verwunderung, auch der Weg dorthin erntet Kritik. Es gibt keinen Direktflug von Hannover nach Lissabon. Deshalb will Weil einen Zwischenstopp in Frankfurt am Main einlegen. Das kritisieren vor allem die Grünen:

„Die Reiseplanung mit einem überflüssigen Kurzstreckenflug von Hannover nach Frankfurt macht deutlich, wie wenig Klimaschutz bei der Landesregierung in der Praxis mitgedacht wird. Dabei gehen dem Ministerpräsidenten Worte zum Klimaschutz inzwischen durchaus leicht über die Lippen”, äußerte Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen, dem Bericht zufolge. Die Fahrt mit einem ICE sei die bessere Wahl. Deshalb habe die Fraktion die Reise abgesagt.