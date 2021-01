“Step up!”: Joe Biden fordert Donald Trump zum Handeln auf

Anzeige

Wilmington. Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat die dramatischen Ereignisse rund um das Kapitol in Washington scharf verurteilt. „Zu dieser Stunde wird unsere Demokratie beispiellos angegriffen“, sagte Biden am Mittwoch in Wilmington (Delaware). Die Gewalt müsse enden.

Angesichts dessen rief er Amtsinhaber Donald Trump auf, sich in einer Fernsehansprache an die Nation zu wenden. Trump müsse eine Ansprache halten, um seinem Eid nachzukommen und die Verfassung zu verteidigen, sagte Biden.

“Step up!” rief er ihm zum Schluss zu - was in etwa bedeutet, er solle sich mehr hervortun angesichts der Situation.