Steinmeiers Corona-Rede: Beunruhigende Botschaft aus Schloss Bellevue

Wer dem Bundespräsidenten am Ostersonnabend nur sehr flüchtig zugehört hat, könnte zu dem Schluss kommen: Frank-Walter Steinmeier hat gesagt, was gesagt werden musste.

Vieles entsprach den Erwartungen. Der Dank an die Helfer im Gesundheitswesen etwa. Und das Mitgefühl mit allen, die die Krise besonders hart trifft, sei es seelisch oder ökonomisch.

Doch dann kam noch sehr viel mehr.

Neben die beruhigenden Botschaften gesellte sich plötzlich Beunruhigendes. Was genau meint der Bundespräsident, wenn er über die Pandemie sagt: “Die Welt danach wird eine andere sein"?

RND-Videoschalte: „Steinmeier sieht gigantische Gefahren - aber auch Chancen"

Terror, Irak, Finanzkrise: Steinmeier hat schon vieles gesehen

Am Ende der zehnminütigen Sondersendung wurde für viele Zuschauer mit Händen zu greifen, dass manche Dinge nur angerissen, aber nicht ausgesprochen wurden. Nur eins steht fest: Diese Krise treibt den Bundespräsidenten ganz offenkundig stärker um als alle anderen Krisen, die er bisher erlebt hat.

Dabei hat Steinmeier schon vieles gesehen. Als Chef des Berliner Kanzleramts leitete er die Krisenstäbe, nachdem am 11. September 2001 islamische Fundamentalisten das World Trade Center in Schutt und Asche gelegt hatten. Als Koordinator der Geheimdienste blickte Steinmeier jahrelang jeden Tag hinter die Kulissen der Weltpolitik, auch in düsterste Ecken, ob im Kosovo, im Irak oder in Afghanistan. Im Jahr 2008 schließlich erlebte Steinmeier als Außenminister und Vizekanzler unter Angela Merkel den Zusammenbruch der kompletten internationalen Bankenwelt.

Zu keinem dieser Zeitpunkte aber erschien ein Bundespräsident auf dem Fernsehschirm und verkündete, dass nun eine “Prüfung unserer Menschlichkeit” in Gang gekommen sei, von der, frei übersetzt, eigentlich niemand weiß, wie sie ausgeht.

Steinmeier lobt die Deutschen - und bittet um Geduld

Steinmeiers Rede am Ostersonnabend 2020 war in Wirklichkeit weit mehr als nur eine Durchhalteparole. Sie war ein Gong, der zur Besinnung ruft, auch die Eliten im Land.

Strengt sich Deutschland schon genug an?

Strengt sich Deutschland wirklich schon genug an, um die Prüfung der Menschlichkeit zu bestehen, zum Beispiel bei der Organisation von Solidarität in Europa?

Sachlich und fachlich, das ist wahr, wurde in dieser Stelle schon viel bewegt. Stolz verweist Olaf Scholz, ein Parteifreund des Sozialdemokraten Steinmeier, auf ein 500-Milliarden-Euro-Paket, das Ende voriger Woche geschnürt wurde. In Italien jedoch ist die Härte unvergessen, mit der Deutschland über die genauen Techniken dieser Hilfe verhandelt hat. Eiskalt wirkte auch das längst aufgehobene, anfangs aber überaus schädliche Verbot, medizinische Hilfsmittel über EU-Grenzen auszuführen. Der Eindruck, dass sich im Moment der Krise auch innerhalb der EU jeder erstmal selbst der nächste ist, hat Europa geschadet.

Steinmeier könnte an dieser Stelle jetzt auch selbst einen Beitrag leisten. Warum verabredet er nicht mit Sergio Mattarella, dem italienischen Staatspräsidenten, einen gemeinsamen Fernsehauftritt? Dreimal hat Steinmeier schon in den vergangenen Tagen mit Mattarella telefoniert, doch das bekommt ja niemand mit. Das deutsch-italienische Miteinander braucht einen sichtbaren emotionalen Neustart. Umarmen können sich die beiden in der Viruskrise nicht. Politisch aufeinander zugehen, gute Signale setzen, können sie schon. Die Prüfung der Menschlichkeit, von der Steinmeier spricht, erfordert es, neue Wege zu gehen. Bei der bloßen Beschreibung von beruhigenden und beunruhigenden Dingen darf niemand stehen bleiben, auch nicht der Bundespräsident.