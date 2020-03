Steinmeier zu Corona-Epidemie: “Dauer der Krise noch nicht absehbar”

Anzeige

Anzeige

Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Umgang mit der Corona-Epidemie als "Probe für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt" bezeichnet. Nach einem Treffen mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, am Donnerstag in Berlin erklärte er: "Das Virus fordert auch jeden Einzelnen von uns." Gefährdet seien in allererster Linie alte Menschen und chronisch Kranke. "Sie müssen wir schützen. Ihnen müssen wir unsere Solidarität zeigen. Das ist die Aufgabe der Stunde."

“Nach allem, was wir heute wissen, stehen wir noch am Anfang einer sehr ernstzunehmenden Entwicklung”, betonte er. Die Zahl der Infizierten werde in den nächsten Wochen steigen. Die Dauer dieser Krise sei noch nicht absehbar. “Für den Staat, die Wirtschaft und die Menschen in unserem Land, aber auch für unsere europäischen Nachbarn und weltweit ist das eine ungewöhnliche Herausforderung.”

Video Stillstand in Italien – Geschäfte bleiben zu 0:54 min Angesichts deutlich zunehmender Infektionen und Todesfälle verschärft Italien die Einschränkungen zur Eindämmung der Virus-Epidemie. © Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Verzichten, um die Schwachen zu schützen

Steinmeier rief die Menschen in Deutschland auf, den Alltag zu ändern, "nicht allmählich, sondern jetzt". Er betonte: "Wir müssen verzichten auf Fußballspiele, große Konzerte oder Partys, auf alles, was nicht dringend erforderlich ist, um die Schwachen zu schützen." Jenen, die die Öffentlichkeit meiden müssten, solle konkret geholfen werden, zum Beispiel mit Einkäufen oder Behördengängen.

"Denn wir müssen Zeit gewinnen. Zeit, damit die Krankenhäuser nicht überlastet werden; Zeit, damit wir Gegenmittel entwickeln", unterstrich Steinmeier. Die Ausbreitung werde nicht aufgehalten, aber verlangsamt werden können. "Unsere Selbstbeschränkung heute wird morgen Leben retten." Diese Epidemie sei eine Herausforderung für Deutschland: "Eine Herausforderung, die wir dank unseres gut funktionierenden Gesundheitssystems meistern können und die wir meistern werden."

Seinen besonderen Dank richtete Steinmeier “an die hunderttausenden Krankenpflegerinnen und -pfleger, Ärztinnen und Ärzte. Sie arbeiten in diesen Tagen bis an ihre Grenzen und darüber hinaus. Sie schützen uns, unsere Gesellschaft, unser Land.”

Anzeige

RND/epd