Steinmeier-Rede: “Ein großer Auftritt, bei dem jedes Wort zählt"

Berlin. In einer historischen Rede in der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Deutschen an ihre Verantwortung zum Eintreten gegen Antisemitismus erinnert und vor einem Rückfall in autoritäre Denkmuster gewarnt. Steinmeier durfte als erster Bundespräsident in der israelischen Holocaust-Gedenkstätte eine Rede halten. Die Presse spricht von einem großen Auftritt.

So schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Die Antwort auf die Rhetorik des 'Vogelschisses' hat Steinmeier in seiner Rede gegeben: 'Dieses Deutschland wird sich selbst nur dann gerecht, wenn es seiner historischen Verantwortung gerecht wird.' Daher kann die Erinnerung an die Vergangenheit kein bloßes Ritual sein: Es geht um die Identität unseres Landes. Steinmeier hat in Jerusalem die richtigen Worte für das Geschehene und für die Bedeutung gefunden, welche das Gedenken für Gegenwart und Zukunft hat. Die entscheidende Passage seiner Rede ist jene, in der er konstatiert, dass die Erinnerung nicht gegen das Böse immun macht. In Jerusalem sprach der Bundespräsident vom 'Wunder der Versöhnung'. Dieses Wunder ist Verpflichtung.“

Die Rhein-Neckar-Zeitung kommentiert: „Was kann man sagen, wenn schon alles gesagt ist? Oder getan? Konrad Adenauer hat die Aussöhnung mit Israel gesucht, Willy Brandt hat mit seinem Kniefall in Warschau Demut bewiesen, Richard von Weizsäcker die Kriegsniederlage in eine Befreiung umgemünzt, Helmut Kohl hat Deutschland mit Russland, Frankreich und Polen ausgesöhnt. Da bleibt für Frank-Walter Steinmeier bei der ersten Rede eines Bundespräsidenten in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem nicht viel Raum. Doch Steinmeier hat diesen kaum vorhandenen Raum genutzt. Gerade weil er sich nicht auf der offiziellen staatlichen Haltung ausruhte, sondern weil er das ansprach, was bitter aufstößt, die Hetze zuhause, den Anschlag auf die Synagoge in Halle - und man könnte hier noch Vieles anfügen -, gerade deshalb durchbricht Steinmeier das ritualisierte Gedenken.“

ZEIT Online schreibt: „Ein großer Auftritt, bei dem jedes Wort zählt. Steinmeier ist dieser Verantwortung gerecht geworden. (...) Richtig und wichtig, dass Steinmeier an die sechs Millionen Toten erinnerte und dieses monströse Verbrechen mit Namen und Schicksalen verband. Wichtig aber auch, dass er den Holocaust genauso aufseiten der Täter personalisierte. 'Die Täter waren Menschen. Sie waren Deutsche. Die Mörder, die Wachleute, die Helfershelfer, die Mitläufer: Sie waren Deutsche', sagte er. Eine klare Formulierung, die die kollektive Schuld der Deutschen unterstreicht. Und die der Erzählung entgegentritt, wonach hier eine große, aber zugleich diffus-entindividualisierte Staatsmaschine zum Massenmord ansetzte.“

„Im Jahr 2000 hatte der damalige Bundespräsident Johannes Rau in der Knesset das israelische Volk um Vergebung für den Völkermord an den Juden gebeten. 2008 hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel vor dem israelischen Parlament den vieldiskutierten Satz geprägt, die Sicherheit Israels sei auch Teil der deutschen Staatsräson. Gestern nun sprach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Holocaust-Mahnmal Yad Vashem - dem vielleicht schwierigsten Ort, an dem ein deutscher Politiker eine Rede halten kann. Und auch Steinmeier fand einen prägenden, leider sehr aktuellen Satz: "Ich wünschte, sagen zu können: Wir Deutsche haben für immer aus der Geschichte gelernt." Der Bundespräsident rückte damit zu Recht den wachsenden Antisemitismus in Deutschland und Europa in den Fokus", kommentiert der Donau-Kurier.

Das Badische Tagblatt schreibt: „Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier prägt mit seinen Reden und Auftritten dieser Tage einen wichtigen Abschnitt seiner Amtszeit. Den ersten Teil - seinen historischen Auftritt in der Gedenkstätte Yad Vashem - absolvierte er gestern mit Bravour. Dezent im Auftreten, klar in der Botschaft: Man spürt, dass ihm dieser Aspekt geschichtlicher Arbeit wichtig ist. (...) Der Konsens in der Erinnerungskultur bröckelt auch hierzulande, daher ist es gut, wenn Steinmeier diesen Konsens herausstellt – und damit bewahrt. Es gibt im Umgang mit Geschichte so viel Vergessen, Leugnen, Verdrehen und Relativieren. Dass Steinmeier klar und deutlich dagegen angeht, sollte alle ermutigen, es ihm gleichzutun.“

In der Passauer Neue Presse heißt es: „Das Vertrauen der jüdischen Welt in die Stabilität der deutschen Demokratie wird durch Steinmeiers Yad-Vashem-Ansprache beglaubigt und besiegelt. Wenn Deutsche und Juden Seite an Seite im Kampf gegen den Antisemitismus agieren, dann ist das - eingedenk der Gräuel des Nationalsozialismus - zunächst einmal ein Wunder. Leider ist es aber auch eine bittere Notwendigkeit, weil der Hass gegen Juden eine neue und immer gefährlicher werdende Aktualität erhält. Auch hier hat sich der Bundespräsident eindeutig positioniert. Schön wäre es freilich gewesen, er hätte wenigstens einen Teil seiner Rede auf Deutsch gehalten. Steinmeiers Motiv, nicht in der Sprache der Täter zu sprechen, in allen Ehren. Aber eine Passage auf Deutsch hätte die mittlerweile erprobte Gemeinsamkeit noch nachdrücklicher bekräftigt.“

Die Neue Westfälische kommentiert: „Nein, er könne angesichts von Hass und Hetze leider nicht sagen, Deutschland habe für immer aus der Geschichte gelernt: Das Bekenntnis, das Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Yad Vashem ablegt, muss uns alle tief beschämen. Denn unser Staatsoberhaupt hat ja recht: Dieses Land wird dem eigenen Anspruch des 'Nie wieder' und des 'Wehret den Anfängen' längst nicht mehr gerecht. Jüdische Gemeinden raten ihren Mitgliedern, auf das Tragen der Kippa zu verzichten; Synagogen sind verrammelt, um mörderische Täter wie den in Halle aufzuhalten; in Gedenkstätten wie Buchenwald treten Neonazis immer frecher auf; kommunale Amtsträger denken über Selbstbewaffnung nach oder geben ihr Amt gleich ganz auf, weil sie sich und ihre Familien vom rechten Mob bedroht fühlen.“

„Der Bundespräsident hat keine lange Rede gehalten, aber eine große“

„Der Bundespräsident hat keine lange Rede gehalten, aber eine große", schreibt der Weser Kurier. "Sie ist ebenso berührend wie geradlinig. Berührend, weil sie einigen der sechs Millionen Opfer Namen und Gestalt gibt, sie aus der monströsen Anonymität der Massengräber holt. Geradlinig, weil sie das Ausmaß deutscher Schuld nicht um ein Jota relativiert. Sicher, auch Angehörige anderer Nationen waren unter den Tätern. Na und? Steinmeier hat sie zu recht nicht erwähnt."

Die Aachener Zeitung kommentiert: „Der Bundespräsident hat seine Aufgabe eindrucksvoll gemeistert. Er hat die Menschen bewegt. Er hat deutlich und ganz verständlich, ohne jedes Pathos, aber ganz emphatisch gesagt, was gesagt werden muss, über das Leid der Opfer, über deutsche Schuld und deutsche Verantwortung. Er hat an dieser Stelle richtigerweise über die schlimmen Seiten jüdischen Alltags heute in Deutschland gesprochen und über den Antisemitismus, der sich als Kritik an Israel tarnt. Wozu sich Steinmeier verpflichtet hat, kann er nicht alleine gewährleisten. Dazu ist hierzulande jeder verpflichtet, dem etwas liegt an Menschlichkeit. Dafür kann nicht nur die Politik sorgen. Dafür muss jeder Deutsche geradestehen.“

