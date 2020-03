Städtetag bittet um Nachsicht für Probleme bei Kinderbetreuung

Anzeige

Anzeige

Saarbrücken, Berlin. Der Deutsche Städtetag bittet in der Corona-Krise um Verständnis für anfängliche Probleme in den Kommunen bei der Notbetreuung von Kindern. "In den ersten Tagen wird es hier sicher noch ruckeln", sagte der Hauptgeschäftsführer des Städtetages, Helmut Dedy, der "Saarbrücker Zeitung" (Montag). "Denn wir müssen Bescheinigungen der Arbeitgeber für bestimmte Berufsgruppen erhalten, dass Eltern am Arbeitsplatz unbedingt gebraucht werden." Ebenso wie Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) appellierte er an die Arbeitgeber, Eltern flexible Lösungen zu ermöglichen.

Dedy forderte genaue Angaben der Länder zu jenen Berufen von Eltern, denen die Notbetreuung ermöglicht werden soll. Nur so könnten die Kommunen einheitlich vorgehen. Konflikte erwartet er mit Eltern, die wegen der Schul- und Kita-Schließungen keine alternativen Betreuungsmöglichkeiten haben. Helfen müssten besonders die Arbeitgeber, sagte der Spitzenvertreter des Städtetages: “Sie sollten jetzt, wo immer möglich, flexibel reagieren. Sie sollten zum Beispiel mehr Arbeit von zu Hause ermöglichen oder Überstundenausgleich gewähren.”

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Coronaticker+++

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Giffey: Prüfen, ob Kinderzuschlag möglich ist

Ministerin Giffey sagte am Sonntag im "Bericht aus Berlin" in der ARD, es gehe darum, dort, wo es möglich ist, mobiles Arbeiten zu ermöglichen, auch vielleicht mit Teilzeitvarianten zu arbeiten und der Möglichkeit, Überstunden abzubummeln. Jene Familien, die jetzt über Kurzarbeit oder wegen Verdienstausfällen in eine schwierige Lage geraten, sollten prüfen, ob der Kinderzuschlag für Menschen mit geringen Einkommen für sie infrage kommt. Dieser können auch online beantragt werden.

Zudem forderte Giffey dazu auf, Möglichkeiten zu digitalem Lernen zu nutzen. "Dort, wo eine Schul-Cloud ist, kann der Unterricht auch digital schon erteilt werden", sagte sie.

Junge Union fordert digitalen Unterricht

Anzeige

Die Junge Union forderte unterdessen von den Bundesländern angesichts der bundesweiten Schulschließungen, digitalen Unterricht für alle Klassenstufen anzubieten. "Die Kultusminister der Länder müssen den Schulbetrieb jetzt für alle Klassenstufen digital aufrechterhalten", sagte der Junge-Union-Vorsitzende Tilman Kuban der "Passauer Neuen Presse" (Montag). "Die Lehrer stehen zur Verfügung und können auch von zu Hause oder aus der Schule digitale Lehreinheiten zur Verfügung stellen."

Jene Länder, die schon Plattformen und Cloud-Lösungen angeschafft hätten, müssten jetzt Unterricht liefern. Andere Länder sollten im Zweifel auch offene Kanäle wie Youtube nutzen oder den Fernsehkanälen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Programme mit Lerninhalten anbieten.

Anzeige

RND/epd