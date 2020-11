Stadt Frankfurt führt geschlechtergerechte Sprache ein

Anzeige

Frankfurt. Die Stadt Frankfurt führt eine geschlechtergerechte Sprache ein, die auf die “binäre Einteilung in Mann/Frau” verzichtet. Das berichtet die “Frankfurter Allgemeine Zeitung” und bezieht sich auf eine Handreichung, die Frauendezernentin Rosemarie Heilig und Personaldezernent Stefan Majer (beide die Grünen) vorgestellt haben. Sie soll nicht nur für die Einrichtungen der Stadt, sondern auch für die Öffentlichkeit wegweisend sein.

Damit werde auf die veränderten gesellschaftlichen Realitäten reagiert und stereotype Rollenklischees überwunden. Frauen und Männer sowie Personen, die sich nicht eindeutig einem biologischen oder sozialen Geschlecht zuordnen wollen oder können, sollen sich gleichermaßen angesprochen fühlen. “Überholt” sei etwa das generische Maskulinum, das Frauen oder binäre Personen indirekt mitansprechen soll.

In Zukunft sollen also Anredeformen wie: “Liebe Mitarbeiter*innen”, “liebe Mitarbeiter:innen” oder liebe “Mitarbeiter_innen” verwendet werden. “Auch intergeschlechtliche, trans* und queere Personen fühlen sich hiervon angesprochen und repräsentiert", stehe in der Broschüre.

Auch könnten die Ämter mehr Passivformulierung nutzen: Anstelle von “Die Seminarteilnehmer bezahlen die Kurskosten” könne “Die Kurskosten müssen...bezahlt werden” treten, um die Personenbezeichnung zu umgehen. Eine andere Möglichkeit sei die Verwendung von abstrakten Begriffen, also “Teilnehmender” statt “Teilnehmer” oder “Lehrkraft” statt “Lehrer”.