Stabschef: Trump vor TV-Duell mit Biden negativ auf Corona getestet

Washington. Vor der TV-Debatte mit seinem Herausforderer Joe Biden ist ein Corona-Test bei US-Präsident Donald Trump negativ ausgefallen. Dies teilte der Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows, am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) mit. Demnach bekam Trump den Befund an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One auf dem Weg nach Nashville im Staat Tennessee, wo er mit dem Demokraten Biden für ihr zweites und letztes Duell vor der Wahl am 3. November auf der Bühne stehen wird. Auch das Kampagnenteam Bidens teilte am selben Tag mit, dass der Kandidat negativ getestet worden sei.

Anfang Oktober hatte Trump bekanntgegeben, dass er und seine Frau Melania sich mit dem Coronavirus infiziert hätten. Mehrere Tage wurde der Präsident in einem Militärkrankenhaus nahe Washington behandelt.

Die Wahlkampfteams von Trump und Biden mussten vor einer Teilnahme an TV-Debatten nachweisen, dass sie und ihre Ehrengäste negativ sind. Allerdings wollten der Präsident und das Weiße Haus im Vorfeld des ersten Duells nicht sagen, ob er tatsächlich getestet wurde. Zwei Tage danach wurde seine Corona-Diagnose bekannt.