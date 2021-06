„Stabilität und Erneuerung“: Das steht im Entwurf zum Wahlprogramm von CDU und CSU

Anzeige

Berlin. „Heile Welt“ herrsche jetzt zwischen ihm und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet, hatte CSU-Chef Markus Söder am Sonntagabend gesagt, bevor sich die Präsidien der Schwesterparteien über den Entwurf für das gemeinsame Wahlprogramm beugten.

Laschet sprach von einem freundschaftlichen Geist. Herausgekommen ist ein „Programm für Stabilität und Erneuerung. Gemeinsam für ein modernes Deutschland» - 139 Seiten lang. Es liegt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland vor.

Maßgeblich geschrieben haben es die beiden Generalsekretäre Pauk Ziemiak (CDU) und Markus Blume (CSU).

Sie dankten sich gegenseitig vor den Schlussberatungen via Twitter mit gemeinsamen Bildern aus den Bergen und der Pointe, dass sie einen hohen Gipfel erklommen hätten. Die Präsidien der beiden Parteien gaben nach etwa fünf Stunden am späten Sonntagabend ihr Ok.

„Wir können nicht zaubern“

Am Montag sollen es die beiden Bundesvorständen in einer hybriden Sitzung beschließen. Dann stellen es Söder und Laschet in Berlin gemeinsam vor.

Hier ein Überblick:

Zehn Versprechen gibt die Union ab und nennt es auch so - etwa die Klimaneutralität bis 2045 bei Erhalt Deutschlands als Industrieland.

Überraschend wird im ersten Drittel des Programms der Schwerpunkt auf internationale Beziehungen und Europa gelegt. Sie sind sehr allgemein formuliert.

Konkret wird es erst später bei der Entlastung von Familien und Unternehmen. Die Kernbotschaft ist das Nein zu Steuererhöhungen. Wie, wann, was finanziert wird, bleibt allerdings offen. Es wird aber auch versprochen: „Wir versprechen nichts, was wir nicht einhalten können.“

Einleitung: „Die Corona-Krise hat unser Land und besonders Staat und Verwaltung herausgefordert und offen gelegt, dass wir in einigen Bereichen schneller, besser und mutiger werden müssen. (...) Wir wollen die 20er Jahre zu einem Modernisierungsjahrzehnt für unser Land machen. (...) Wir können nicht zaubern, aber wir können und wir wollen arbeiten und gestalten.

Steuern

Nein zu Steuererhöhungen, Vermögensteuer oder Erhöhung der Erbschaftssteuer. Deckelung der Steuerlast für Gewinne, die im Unternehmen verbleiben, perspektivisch bei 25 Prozent. Entlastung der Unternehmen von Bürokratiekosten in Milliardenhöhe. Die Minijobgrenze von 450 Euro soll auf 550 Euro erhöht werden. Nein zur Aufweichung der Schuldenbremse, Rückkehr zur Bundeshaushalt ohne Neuverschuldung. Unternehmen von Bürokratiekosten in Milliardenhöhe entlasten.

Soziales

Neue Form der kapitalgedeckten Altersvorsorge über eine „Generationenrente für eine Altersvorsorge von Geburt an“. Allerdings wurde der Ursprungsentwurf entschärft (100 Euro pro Monat für jedes Kind bis zum 18. Lebensjahr) und jetzt wird auch nur noch von „prüfen“ gesprochen, wie man eine solche Generationenrente mit einem staatlichen Monatsbeitrag zur Anlage in einen Pensionsfonds ausgestalten könne.

Der Steuerliche Entlastungsbetrag für Alleinerziehende soll von 4.008 auf 5.000 Euro angehoben werden. Sparer-Pauschbetrag und Arbeitnehmersparzulage erhöhen, vermögenswirksame Leistungen stärken. Elterngeld weiter stärken und gerade Väter ermutigen, stärker als bisher das Elterngeld zu nutzen. Partnermonate beim Elterngeld um weitere zwei auf insgesamt 16 Monate ausweiten, wenn sowohl Vater als auch Mutter Elternzeit nehmen.

KfW-Wohneigentumsprogramm für Familien ausweiten. Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro für Kinder aus Familien, die auf Hartz IV angewiesen sind oder nur ein geringes Einkommen haben.

Klima

Treibhausgasneutralität Deutschlands verbindlich bis 2045. Keine Angaben zum CO2-Preis, aber Bekenntnis zum „Instrument eines Emissionshandels». Die Einnahmen sollen durch Verbilligung des Strompreises an Bürger und Unternehmen zurückgegeben werden, «als erstes» über die Abschaffung der EEG-Umlage.

Bürokratie und Staat

Neustart im Verhältnis zwischen Staat und Bürger. Der Staat muss sich nach der Pandemie wieder deutlich zurückziehen und den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen mehr Freiraum lassen. „Wir müssen aufhören, jedes Problem bis ins Detail zu regeln oder mit mehr Geld lösen zu wollen.

Planungs- und Genehmigungsverfahren sollen beschleunigt, digitale Verwaltungsverfahren zum Regelfall werden. In einer Föderalismusreform sollen die Aufgaben und die Finanzverteilung von Bund, Ländern und Kommunen auf den Prüfstand kommen. Neue Bürokratiekosten, die sich auf die Wirtschaft auswirken, müssen an anderer Stelle eingespart werden.

Sicherheit

Polizei stärken, Frauen und Kinder vor Gewalt schützen, Härte gegen Kriminelle, Clans, Verfassungsfeinde, Extremisten und Terroristen.

Wohnen

Bis 2025 mehr als 1,5 Millionen neue Wohnungen schaffen, befristete Abschreibungsmöglichkeiten beim Mietwohnungsbau verlängern. Bundesbauprogramm für Mitarbeiterwohnungen und Anreize für den Bau von Werkswohnungen. Bei energetischer Sanierung des Gebäudebestands Mieter vor finanzieller Überlastung schützen. Den Ländern ermöglichen, einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer beim erstmaligen Kauf selbst genutzten Wohnraums von 250 000 Euro pro Erwachsenen plus 100 000 Euro pro Kind zu gewähren. Hier pochen die Länder auf Geld vom Bund.

Verkehr

Elektromobilität fördern, synthetische Kraftstoffe im Straßenverkehr, Wasserstoff perspektivisch auch im Schwerlastverkehr einsetzen. Nein zu Dieselfahrverbot und generellem Tempolimit auf Autobahnen. Ausbau des Bahnangebots, mehr Güterverkehr auf Schiene und Binnenschiffe.

Landwirtschaft/Ernährung

„Tierwohlstall-Förderungsgesetz“ erlassen und emissionsneutrale Modellställe entwickeln. Überprüfung des strengen Schutzstatus des Wolfs im europäischen Naturschutzrecht, weil Weidetiere besser vor ihm geschützt werden müssten. Wegwerfgesellschaft beenden, Lebensmittelverschwendung bekämpfen - 75 Kilogramm pro Person pro Jahr sind zu viel. Wasserversorgung für Privathaushalte, Landwirte und Unternehmen sichern, Förderprogramm auflegen, das regionale Wasserkreisläufe stärkt. Verlässlichere Regelungen für Tiertransporte.

Internationale Politik

Deutschland im Verbund mit EU, Nato und Vereinten Nationen zum Partner bei internationalen Krisenbewältigung und Gestaltung der Weltordnung machen. China und Russland auf Augenhöhe begegnen, als kritischer Partner.

Kein EU-Beitritt der Türkei. Klares Bekenntnis zum Zwei-Prozent-Ziel der NATO. Großbritannien-Koordinator der Bundesregierung einsetzen. Stärkung des Spitzenkandidatenprinzips bei der Besetzung der EU-Kommissionsspitze. Interrail-Ticket im Rahmen des „DiscoverEU“-Programms für jeden 18-Jährigen kostenlos.

Migration

Migration wirksam steuern und begrenzen. Kein zusätzlicher Familiennachzug. Mehr Konsequenz gegen abgelehnte Asylbewerber. Sammelabschiebungen durch „Gewahrsamseinrichtungen“ an Flughäfen erleichtern. Weitere sichere Herkunftsstaaten festlegen.

Mütterrente

Die von der CSU geforderte Aufstockung der Mütterrente kommt nicht ins gemeinsame Programm. Die CSU wird das in ihren „Bayernplan“ aufnehmen.