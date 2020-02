Staatsanwaltschaft fordert im Prozess gegen Deniz Yücel 16 Jahre Haft

Anzeige

Frankfurt a.M., Istanbul. Im türkischen Prozess gegen den „Welt“-Reporter Deniz Yücel wegen Terrorvorwürfen hat der Staatsanwalt bis zu 16 Jahre Haft gefordert. Das sagte Yücels Anwalt Veysel Ok am Gericht am Donnerstagmorgen. Der Staatsanwalt hatte sein Plädoyer nicht laut verlesen, sondern zuvor schriftlich eingereicht.

Ok forderte mehr Zeit für die Verteidigung. Der Prozess soll nun am 2. April fortgesetzt werden. Yücel selbst ist nicht anwesend.

Der Staatsanwalt forderte Strafen wegen Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK sowie Volksverhetzung. „Beides ist rechtswidrig“, sagte Ok. Denn es gebe ein Urteil des Verfassungsgerichtes, demzufolge der Inhalt von Yücels Artikeln im Rahmen der Pressefreiheit gewesen sei. „Entweder er hat es nicht gelesen oder er hat es ignoriert“, sagte Ok. Die Artikel, die Yücel als Türkei-Korrespondent geschrieben hatte, waren ein zentraler Punkt in der Anklageschrift.

Der Geschäftsführer von "Reporter ohne Grenzen", Christian Mihr, kritisierte die Forderung der Staatsanwalt auf Twitter scharf und appellierte an die türkische Justiz, die "durch und durch absurden Anschuldigungen" sofort fallenzulassen.

Staatsanwaltschaft fordert 16 Jahre Haft für @besserdeniz. @ReporterOG kritisiert das aufs Schärfste. Wir appellieren an die Justiz in der #Türkei, durch und durch absurden Anschuldigungen sofort fallenzulassen. Der Prozess geht am 2. April weiter. Wir werden wieder vor Ort sein! pic.twitter.com/BBW2gmi8Ny — Christian Mihr (@cmihr) February 13, 2020

Staatsanwalt will auch Ermittlungen wegen "Beleidigung des Präsidenten"

Hinsichtlich des Vorwurfs, für die Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen Propaganda betrieben zu haben, forderte der Staatsanwalt Freispruch. Wie die türkische Organisation "Media and Law Studies Association" (MLSA) mitteilte, forderte die Staatsanwaltschaft jedoch eigene Ermittlungen gegen Yücel wegen "Beleidigung des Präsidenten" in einem Artikel aus dem November 2016. Yücels Anwalt Veysel Ok habe mehr Zeit für die Verteidigung gefordert. Der Journalist nahm an der Verhandlung nicht teil.

Im Februar 2017 hatte ein Haftrichter Untersuchungshaft gegen Yücel angeordnet, der seit Mai 2015 als Türkei-Korrespondent für die "Welt" arbeitete. Der Journalist hatte sich in einigen seiner Artikel kritisch über den Kurdenkonflikt und den Putschversuch im Juli 2016 geäußert. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte Yücel in einer Rede als "PKK-Vertreter" und "deutschen Agenten" bezeichnet. Der Journalist saß gut ein Jahr im Gefängnis, davon rund zehn Monate in Isolationshaft. Im Februar 2018 wurde er freigelassen und kehrte nach Deutschland zurück. Ende Juni 2018 begann der Prozess in Istanbul in seiner Abwesenheit.

