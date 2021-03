SS-Rune als Bühne bei Trump-Rede? Hotel-Kette distanziert sich

Anzeige

Die Bühne, auf der Donald Trump seine erste öffentliche Rede nach dem Regierungswechsel gehalten hat, soll Kritikern zufolge Ähnlichkeiten mit einer SS-Rune haben. Die Hyatt-Hotelgruppe sowie ein Sprecher des rechtskonservativen Veranstalters distanzierten sich von dem Vorwurf.

Am Wochenende hatte der ehemalige US-Präsident auf der von der American Conservative Union veranstalteten Konferenz CPAC gesprochen. Wie der „Spiegel“ berichtete, hatten sich während der Veranstaltungen auf Twitter Menschen zu Wort gemeldet, die eine Ähnlichkeit zwischen der Bühnenform und der sogenannten Othala-Rune ausmachten, die während des Dritten Reiches von der SS und der Hitlerjugend verwendet wurde.

Von oben betrachtet war die Bühne als Quadrat mit rechts und links abgehenden Zuläufen zu erkennen.

Hotel nennt Bühne „abscheulich“

Die Hyatt-Gruppe, in deren Hotel in Orlando die Konferenz der amerikanischen Rechtskonservativen stattfand, distanzierte sich von dem Bühnenbild und nannte es „abscheulich“.

Das Hotel sei jedoch nicht für die Gestaltung der Bühne verantwortlich gewesen, so die Hotelkette in einem Statement. Die Anschuldigung, dass Hasssymbole wie Nazi-Runen in ihrem Hause gezeigt worden seien, würden ernst genommen und „eindeutig den Werten des Unternehmens zuwiderlaufen“, hieß es weiter.

Auch die American Conservative Union zeigte sich empört. Ihr Vorsitzender Matt Schlapp nannte die Vergleiche laut „Spiegel“ „verleumderisch“. Im Rahmen der CPAC-Konferenz seien auch jüdische Sprecher aufgetreten, die Organisation sei zudem eng mit der jüdischen Gemeinschaft verzahnt.

Die Rede beim CPAC-Jahrestreffen war Trumps erster öffentlicher Auftritt nach dem Regierungswechsel. Bei seiner Ansprache hatte er offen gehalten, ob der im Jahr 2024 noch einmal als Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl kandidieren wolle.