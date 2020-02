Sprengkörper bei KZ-Gedenkstätte entdeckt - Staatsschutz ermittelt

Das Eingangstor am ehemaligen Konzentrationslager Mittelbau-Dora. Ein potenziell gefährlicher Sprengkörper an der Zufahrt der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora in Nordhausen beschäftigt seit Wochen Polizei und Staatsschutz in Thüringen. © Quelle: Candy Welz/dpa-Zentralbild/dpa