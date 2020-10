Sprecherin des Weißen Hauses: Kayleigh McEnany positiv auf Corona getestet

Anzeige

Anzeige

Washington. Knapp vier Tage nach US-Präsident Donald Trump ist die Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie werde sich nach ihrem Testergebnis vom Montagmorgen in Quarantäne begeben und von dort aus weiterarbeiten, hieß es in einer von McEnany auf Twitter verbreiteten Mitteilung. Symptome habe sie bislang nicht. Von Donnerstag an sei sie täglich auf das Virus getestet worden und bisher sei das Ergebnis durchgehend negativ gewesen.

Vergangene Woche war Präsident Donald Trump positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er wird derzeit im Militärkrankenhaus Walter Reed bei Washington behandelt. Er wolle noch am Montag unbedingt aus der Klinik entlassen werden, sagte der Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows, bei Fox News.