Spott und Respekt: So reagiert das Netz auf Norbert Röttgens Kandidatur

Berlin/Düsseldorf. Überraschend kündigt CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen am Dienstagvormittag als Erster seine Kandidatur um den Parteivorsitz an. Er habe “in den wenigen Stunden viele positive Rückmeldungen bekommen”, sagte Röttgen in der Bundespressekonferenz. Auf dem Nachrichtendienst Twitter waren nicht alle begeistert. Wir dokumentieren eine Auswahl von Spott und Respekt für den Kandidaten.

Wie Friedrich Merz hat Norbert Röttgen schon eine erste politische Karriere hinter sich.

Die Bonner Republik hat angerufen und will das Kanzleramt zurück. #Röttgen — Henrik Hübschen (@HuebschenH) February 18, 2020

Röttgen weiß, welche Vorwürfe er zurückweisen muss. Seine Bewerbungsrede findet auch Bewunderer in Berlin.

Wow! Das sitzt. #Röttgen: Es mache keinen Sinn, "heute mit dem Vokabular der Bonner Republik für die heutige Zeit Antworten zu suchen". Bemerkenswerte, engagiert vorgetragene Bewerbung für #CDU-Vorsitz mit viel Kritik an seiner Partei + Kandidaturverfahren https://t.co/Zz8Zq7nuuh — Tilman Steffen (@tilsteff) February 18, 2020

Friedrich Merz, Jens Spahn, Armin Laschet, Norbert Röttgen - es gibt übrigens noch knapp 18 Millionen weitere Menschen in Nordrhein-Westfalen. Doch nicht alle sind in der CDU.

Vielleicht sollten sich mal alle Männer aus der #NRW #CDU melden, die NICHT kandidieren. Das ist dann übersichtlicher #röttgen https://t.co/yZ7WJJfnSA — Oliver Krischer (@Oliver_Krischer) February 18, 2020

Das fragen sich einige Nutzer.

Andersherum gefragt ist es vielleicht leichter: Irgendjemand in der #CDU Nordrhein-Westfalen der nicht kandidieren möchte?#CDUVorsitz #Roettgen — Timo Scheil (@TimoScheil) February 18, 2020

Hessen gehört nicht zu Nordrhein-Westfalen, also stellt sich die Frage nach Roland Koch eigentlich nicht.

Die Klumpenbildung bei der regionalen und Geschlechterverteilung der Kandidaten führt ebenfalls zu Spott. Dabei liegt das Saarland, Heimat der scheidenden Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, höchstens im Osten von Frankreich.

Vier männliche Kandidaten aus NRW: Deutlicher kann die CDU nicht machen, dass sie von einer Frau aus Ostdeutschland genug hat. #Röttgen — extra3 (@extra3) February 18, 2020

Statistiken sind immer wichtig.

Fun Fact: Die vier möglichen Bewerber auf den #CDUVorsitz sind zusammen 216 Jahre alt und haben insgesamt acht Hoden! #Röttgen — ZDF heute-show (@heuteshow) February 18, 2020

Am Dienstag feiert NRW-Ministerpräsident Armin Laschet übrigens seinen 59. Geburtstag. Jener Laschet, der vor zehn Jahren gegen Röttgen bei einer Mitgliederbefragung um den CDU-Landesvorsitz verlor.

Wow, am Geburtstag von #Laschet stiehlt #Röttgen mit überraschender Bewerbung auch #Merz die Show. Der hat heute sein Bewerbungsgespräch. Zur Niederlage 2012 bringt #Röttgen typisch amerikanisches Narativ: wer wieder aufsteht, ist stärker! Führung muss Höhen u Tiefen kennen #CDU — Tina Hassel (@TinaHassel) February 18, 2020

Laschet hat noch nicht erklärt hat, wie er in die Nachfolgedebatte einsteigt. Der Druck wächst durch Röttgen.

Und RND-Korrespondent Tobias Peter hat auch eine Idee für die Zukunft der CDU-Kandidierendensuche. Ein SPD-Ortsverein findet das gut. Ob das gemeint war, als Röttgen sagte: “Wir können von der SPD lernen”?

Die #CDU macht sich das viel zu einfach. Ich finde, alle sollten sich erst mal in Frau-Mann-Duos zusammenfinden. Unter 20 Regionalkonferenzen geht gar nichts. So kommen wir zeitlich auch ohne Änderungen locker über die EU-Ratspräsidentschaft weg. #Röttgen — Tobias Peter (@hand_aufs_hirn) February 18, 2020

RND/das/jps