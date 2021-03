Spionage? Italienische Sicherheitskräfte schnappen Russen bei Geheimtreffen

Anzeige

Rom. Italiens Sicherheitskräfte haben einen russischen Militärangehörigen und einen italienischen Marine-Kapitän wegen Spionageverdachts festgesetzt. Das teilten die Carabinieri am Mittwoch in Rom mit. Die beiden seien am Vorabend bei einem heimlichen Treffen geschnappt worden, hieß es.

Das Außenministerium in Rom erklärte, man habe den russischen Botschafter Sergej Razow wegen des Vorfalls einbestellt.

Nach Angaben der Polizei erfolgte der Zugriff, als die beiden Verdächtigen vertrauliche Dokumente gegen Geld tauschen wollten. Wie die Carabinieri weiter schrieben, wurde der rechtliche Status des Ausländers, der als Diplomat gilt, noch weiter geprüft. Der Kapitän sei festgenommen worden. Bei den Ermittlungen seien auch italienische Geheimdienste beteiligt gewesen.