Klitschko-Brüder sammeln in Deutschland 100 Millionen Euro für Spenden an die Ukraine

Kiew/Berlin. Mit einer Spendenkampagne haben Vitali und Wladimir Klitschko in Deutschland finanzielle Unterstützung in Höhe von 100 Millionen Euro für Ukraine gesammelt. Das teilten die ukrainischen Brüder über einen Telegram-Post und auf der Seite von Vitali Klitschko, dem Bürgermeister von Kiew, mit. Mit dem Geld sollen humanitäre Hilfe aber auch die Verteidigung der Ukraine finanziert werden.

Gespendet hatten demnach mehrere Unternehmen und die deutsche Öffentlichkeit. Das Geld wurde über mehrere Fernseh-Spendengalas gesammelt.

Wladimir Klitschko: „Bitte hören Sie nicht auf, helfen Sie weiter“

Die Klitschko-Brüder erklärten: „Wir sind allen dankbar, die heute unser Land, unsere Verteidiger und unser Volk unterstützen!“ In einer Video-Ansprache betonte der ehemalige Schwergewichts-Boxweltmeister Wladimir Klitschko, jede Hilfe für die Ukraine sei von entscheidender Bedeutung. Die Stadt Kiew habe die Spende bereits erhalten. „Bitte hören Sie nicht auf, helfen Sie weiter. Ihre Unterstützung ist sehr wichtig für uns, vielen Dank“, sagte Wladimir Klitschko.

Mit Bezug zu den Klitschko-Brüdern wollen auch etliche Kinos in Deutschland eine Spendenaktion für Menschen in der Ukraine starten. In mehr als 450 Filmtheatern soll am 20. März der Dokumentarfilm „Klitschko“ über die ukrainischen Brüder gezeigt werden. Die Erlöse der Vorstellungen sollen an die Aktion „Ein Herz für Kinder“ für Kinderhilfsprojekte in der Ukraine gehen, wie der Branchenverband HDF Kino in Berlin mitteilte.