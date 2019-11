SPD will deutsche Rüstungsexporte weiter einschränken

Anzeige

Berlin. Die SPD will die Rüstungsexport-Richtlinien weiter verschärfen und dabei auch eine Veröffentlichung genehmigter Ausfuhren im Internet durchsetzen.

„Wir wollen den Export deutscher Rüstungsgüter in Drittstaaten außerhalb von EU-, NATO- und gleichgestellten Ländern weiter einschränken“, heißt es in einem internen Strategiepapier des Fraktionsvorstands, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Für Staaten, die weder Mitglied der EU noch der NATO seien, solle eine Ratifizierung des Internationalen Waffenhandelsabkommens ATT „und dessen konsequente Umsetzung zwingende Voraussetzung für jede Form der Rüstungskooperation“ werden. Auch die Übereinkommen zu Streumunition und zum Verbot von Antipersonenminen müssten eingehalten werden. Von den Vorgaben könne es „im begründeten Einzelfall absolute Ausnahmen geben“.

Zuletzt hatte die Bundesregierung Waffenexporte nach Saudi-Arabien eingeschränkt. Dies war eine Reaktion auf den Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Kashoggi in der Botschaft seines Heimatlands in Istanbul.

Exportübersicht im Internet

Nach dem Vorbild Großbritanniens sollten „alle abschließenden Rüstungsexportgenehmigungen des Bundessicherheitsrates transparent im Internet veröffentlicht werden“, heißt es in dem Papier weiter.

Die Gültigkeit von Exportgenehmigungen solle „verbindlich auf zwei Jahre begrenzt werden“; heißt es weiter. Damit werde sichergestellt, dass „die Bundesregierung auf veränderte außen- und sicherheitspolitische Bedingungen in den Empfängerländern reagieren kann“.

Die Kosten, die durch einen Widerruf einer Exportgenehmigung entstünden, sollen nicht durch Steuermittel beglichen werden, sondern durch einen Ausfallfonds. In diesen müssten exportierende Unternehmen einzahlen, wenn sie eine Exportgenehmigung erhalten wollten.

Produktionsverlagerung ins Ausland

Erneut drängt die SPD darauf, zu verhindern, dass deutsche Rüstungsfirmen Exportrichtlinien umgehen, indem sie „mit Hilfe von Tochterfirmen und Joint Ventures sowie ihrem Personal ihre Rüstungsproduktion ins Ausland“ verlagerten.

Um die Vorgaben für Rüstungsexporte verbindlicher zu machen, müsse ein Rüstungsexportgesetz verabschiedet werden. Die federführende Zuständigkeit für die Exporte solle dem Kanzleramt übertragen werden, heißt es in dem Papier weiter.

Bedenken des Koalitionspartners Union, mit strengen Rüstungsexportrichtlinien könne die geplante engere Zusammenarbeit mit anderen EU-Ländern gefährdet werden, versucht die SPD zu begegnen: „Wir wissen darum, dass eine Vereinheitlichung der Rüstungsexportkontrollpolitik der EU und der entsprechenden Regelungen für die Genehmigung von Rüstungsexporten dazu führen könnte, dass die europäischen Partner von Deutschland erwarten werden, von seiner sehr restriktiven Haltung Abstriche zu machen. Ein gemeinsames Vorgehen kann sicherlich nur in Form eines Kompromisses, bei dem sich alle EU-Mitgliedstaaten bewegen, vereinbart werden“, heißt es in dem Papier. Wichtig sei es, Einzelstaaten Sonderwege zu ermöglichen, wenn davon „nationale Sicherheit“ oder „direkte Interessen“ betroffen seien.

Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie

Ausdrücklich widmet sich das SPD-Papier auch der Bedeutung der Rüstungsindustrie für die Wirtschaft und für Arbeitsplätze. In Deutschland seien etwa 135.000 Arbeitsplätze direkt und weitere 140.000 indirekt der Rüstungsproduktion zuzurechnen. Etwa die Hälfte hiervon sei von Exporten abhängig. Die Entscheidungen über Genehmigungen für Rüstungsexporte müssten sich aber „nach außen- und sicherheitspolitisch begründeten Interessen und nicht nach wirtschaftlichen oder beschäftigungspolitischen Erwägungen richten“.

Um Unternehmen und Arbeitsplätze zu sichern, setzt die SPD auf europäische Lösungen: "Wir wollen den wirtschaftlichen Druck, Rüstungsgüter in Drittstaaten zu exportieren, durch eine gemeinsame Beschaffungsinitiative der europäischen Armeen innerhalb der Europäischen Union und der NATO reduzieren. Diese Armeen in Europa sollten ihren Schwerpunkt auf die Beschaffung europäisch produzierter Rüstungsgüter legen.