Mecklenburg-Vorpommern: CDU verliert „Merkel-Bonus“ und wird von SPD überholt

Schwerin. Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern hat den „Merkel-Bonus“ verloren. Bisher konnten die Christdemokraten im Nordosten stets mit der Kanzlerin punkten, nun liegt die SPD in den Umfragewerten vorn. Das hat eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap ergeben.

Die Umfrage im Auftrag der „Ostsee-Zeitung“ sieht im Mecklenburg-Vorpommern derzeit die SPD mit 29 Prozent der Stimmen auf dem ersten Platz. Die CDU erreicht hingegen nur noch 19 Prozent der Wählerstimmen und damit 14 Prozentpunkte weniger als zur Bundestagswahl 2017. Im Jahr 2013 konnte die CDU sogar 42,5 Prozent erreichen – Experten führten die Ergebnisse auf den Sog der Bundeskanzlerin zurück.

MV-Umfrage: CDU verliert „Merkel-Bonus“

Die AfD landete derweil in der aktuellen Umfrage bei 18 Prozent, die Linke erreicht 12 Prozent Zustimmung, gefolgt von FDP (9 Prozent) und den Grünen (7 Prozent).

Nach Wunsch der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern soll SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz in Zukunft die Bundesregierung anführen. Für ihn sprachen sich in der Umfrage 49 Prozent der Befragten aus.

CDU-Kandidat Armin Laschet kam hier auf 12 Prozent, Annalena Baerbock erreichte nur 9 Prozent. 30 Prozent der Befragten waren sich noch unsicher, wen sie sich als Bundeskanzler wünschen.