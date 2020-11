SPD streitet weiter um Oppermann-Nachfolge - mehrere Ost-Politiker für Ziegler

Anzeige

Berlin. Im SPD-internen Streit um die Frage, wer die Nachfolge des verstorbenen Bundestagsvizepräsidenten Thomas Oppermann antreten soll, machen sich mehrere Genossen aus ostdeutschen Landesverbänden für die Brandenburger Bundestagsabgeordnete Dagmar Ziegler stark, die von der Fraktionsspitze nominiert worden ist.

„Ich habe mich sehr gefreut, dass Rolf Mützenich mit Dagmar Ziegler eine ostdeutsche Frau mit viel politischer Erfahrung vorgeschlagen hat“, sagte die stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Klara Geywitz dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „In den schwierigen Umbruchzeiten hat sie 1990 in Lenzen die SPD mitbegründet“, so Geywitz weiter. „Dagmar Ziegler hat den Umbruch mit allen schwierigen und guten Entwicklungen hautnah erlebt und mitgestaltet. Diese Perspektive ist wichtig.“

Die ehemalige Ostbeauftragte der Bundesregierung und Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Iris Gleicke, sprach sich ebenfalls für Ziegler aus. „Dagmar Ziegler ist ein hervorragender Vorschlag“, sagte Gleicke dem RND. „Sie ist eine langjährige und erfahrene Parlamentarierin. Außerdem kann man nicht morgens über die Unterrepräsentanz von Ostdeutschen in Spitzenpositionen klagen und abends anders abstimmen", so Gleicke weiter.

Mützenich hatte Ziegler vorgeschlagen

Auch der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse hat sich für Ziegler stark gemacht. „Es gab nur vier Ostdeutsche im Bundestagspräsidium in den 30 Jahren seit der Wiedervereinigung. Das ist sehr wenig, und deswegen würde ich es sehr begrüßen, wenn Dagmar Ziegler jetzt auf den Posten von Thomas Oppermann rückt“, sagte Thierse dem “Spiegel”.

Fraktionschef Rolf Mützenich hatte die 60-Jährige Ziegler vorgeschlagen und das ausdrücklich mit der ostdeutschen Herkunft der früheren Brandenburger Landesministerin sowie den im kommenden Jahr anstehenden Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern begründet.

Mützenich hatte durchgesetzt, dass der Fraktionsvorstand seiner Empfehlung folgte. In geheimer Abstimmung fiel das Votum dafür allerdings knapp aus: zwölf Genossen stimmten gegen den Vorschlag des Chefs, 18 stimmten dafür.

Widerstand vor allem in der NRW-Landesgruppe

Vor allem aus der nordrhein-westfälischen Landesgruppe der Fraktion kommt Widerstand. Die Abgeordneten wollen durchsetzen, dass die frühere Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt, 71, noch einmal für das Bundestagspräsidium kandidieren darf.

Schmidt, die bereits von 2013 bis 2017 Bundestagsvizepräsidentin war, hatte nach der letzten Wahl auf eine Kandidatur in der Fraktion verzichtet und so den Weg für Thomas Oppermann frei gemacht. Intern hat sie signalisierte, dass sie bei der Fraktionssitzung am kommenden Dienstag auf jeden Fall gegen Ziegler antreten will.

Sollte Schmidt gewinnen, wäre das für Fraktionschef Mützenich und seinen Parlamentarischen Geschäftsführer Carsten Schneider eine empfindliche Niederlage.

Ziegler und Schmidt gehören rechtem Parteiflügel an

Die finale Abstimmung im Plenum des Bundestags gilt als reine Formsache, weil Kandidatinnen und Kandidaten für das Bundestagspräsidium in der Regel von Abgeordneten der anderen Fraktionen mitgewählt werden. Eine Ausnahme bildete in dieser Legislaturperiode die AfD-Fraktion, deren Vorschläge regelmäßig durchgefallen sind.

Sowohl Ziegler als auch Schmidt gehören dem rechten Parteiflügel der SPD an und sind Mitglied im konservativen Seeheimer Kreis. Beide Frauen haben bereits angekündigt, bei der nächsten Bundestagswahl nicht ein weiteres Mal als Abgeordnete antreten zu wollen.